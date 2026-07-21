Detaljna analiza upisa na fakultete: Ostalo još 15 tisuća mjesta za jesenski rok, evo i gdje

Svjedodžbe, rezultati državne mature i prijemni ispiti otvorili su vrata novoj generaciji brucoša. Dok su najtraženiji fakulteti poput Medicinskog fakulteta i FER-a u Zagrebu već u potpunosti popunili upisne kvote, za jesenski rok ostalo je više od 15 000 slobodnih mjesta diljem Hrvatske.

Lara Markić iz Splita danas je i službeno postala studentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

"Državna matura je dobro prošla. Pisala sam izborne biologiju i kemiju za svaki slučaj, ali nije ni trebalo jer je prijemni prošao super. Bila sam među prvih 100 i zato danas upisujem fakultet", rekla je Lara.

Među 300 primljenih studenata našla se i Magdalena Marok, koja priznaje da još uvijek nije potpuno svjesna uspjeha.

"Bila sam jako uzbuđena. Čak sam i zaplakala. Nisam očekivala da će rezultat biti tako dobar. Bila sam presretna, ali mislim da još uvijek nisam svjesna da sam upala na medicinu", kaže.

Interes za zagrebačku Medicinu ove je godine bio još veći nego lani. Fakultet je prijavilo gotovo 1100 maturanata, odnosno oko 200 više nego prošle godine.

"Za jesenski rok više mjesta nema. Mi uglavnom sve popunimo već u prvom roku. Drago mi je da je naš fakultet ove godine bio jedan od najatraktivnijih u Hrvatskoj. To znači da velik broj mladih želi studirati kod nas", rekao je dekan Medicinskog fakulteta Slavko Orešković.

Ni na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu neće biti jesenskih upisa.

"Popunili smo svoju kvotu. Imali smo više prijavljenih učenika koji su nas stavili kao prvi izbor nego što imamo mjesta", rekao je prodekan za studente Tomislav Jagušt.

Na FOI-ju popunjena tek polovica kvote

Za razliku od Medicine i FER-a, na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu ostalo je mnogo slobodnih mjesta. Na studiju Informacijski i poslovni sustavi od ukupno 290 mjesta nepopunjeno ih je čak 189.

"Interes za sve informatičke studije pada, pa tako i za studije na FOI-ju. Na svim našim studijima popunjeno je oko 50 posto upisne kvote", rekao je prodekan Zlatko Stapić.

Dodaje kako očekuje dodatne analize rezultata državne mature iz informatike.

"Radujemo se analizama koje je najavio NCVVO kako bismo vidjeli jesu li testovi ove godine doista bili zahtjevniji ili su maturanti imali malo vremena."

Na ovogodišnjoj državnoj maturi čak 36 posto pristupnika palo je izborni ispit iz informatike.

Na pitanje jesu li ispiti bili preteški, s FER-a odgovaraju kako su zadaci bili različite težine.

"Malo smo analizirali ispit. Kao i svaki drugi, imao je lakših i težih zadataka, ali i onih koji su bili manje razumljivi", kaže Jagušt.

Poslovna ekonomija bila je među najtraženijim studijima, ali isključivo u Zagrebu. Ondje su od ukupno 980 upisnih mjesta ostala slobodna tek tri.

U Osijeku je na ekonomiji od 265 mjesta ostalo 83 slobodno, dok je u Rijeci od 248 mjesta nepopunjeno njih 79.

Nitko nije upisao čembalo u Zagrebu ni violu u Splitu

Zanimljivosti ovogodišnjih upisa dolaze i s umjetničkih studija. Muzička akademija u Zagrebu imala je samo jedno upisno mjesto za smjer čembalo, no nije bilo nijednog prijavljenog kandidata.

Bez upisanih studenata ostali su i smjer viole u Splitu te izvanredni studij ekologije mora u Dubrovniku.

Slobodnih mjesta ostalo je i na svim Pravnim fakultetima u Hrvatskoj.

Kada se podvuče crta nakon ljetnog upisnog roka, za jesenski rok ostalo je prazno oko 38 posto ukupnih upisnih kvota, odnosno više od 15.000 mjesta na hrvatskim visokim učilištima.