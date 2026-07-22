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DERI, RIJEKO /

Kek jedva čeka drugi debi, a Fruku je dosta priče o transferu

Hajduk, Rijeka, Varaždin - veliki europski tjedan hrvatskih klubova. Sažetke utakmica i najbolje trenutke moći ćete vidjeti u RTL Sportu. Matjaž Kek spreman je za veliki povratak nakon osam godina.

Rijeka protiv irskog Derry Cityja sutra mora pokazati da je spremna za europsko ljeto - u 2. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Za razliku od Rijeke, Derry je već duboko u natjecateljskoj sezoni. Nakon 25 prvenstvenih utakmica nalazi se na šestom mjestu s 29 bodova. Kek najavljuje rock and roll, a Toniju Fruku već je dosta priča o transferu.

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22.7.2026.
21:49
Sportski.net
Hnk RijekaKonferencijska Liga
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