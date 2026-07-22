Završena velika obnova Mimare, ravnateljica otkrila kad muzej otvara svoja vrata za posjetitelje

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Od zagrebačkog potresa prošlo je šest godina, a sada su završeni radovi na obnovi Muzeja Mimara, koji se prostire na 10 tisuća četvornih metara. Obnova je bila duga i zahtjevna, a najviše je u potresu stradala svečana dvorana.

Mimara je promijenila i vanjski izgled, dosadašnja siva fasada sada je žuta, što je bila i originalna boja muzeja. Simbolično je položena i vremenska kapsula u kojoj su tekst povelje, primjerak dnevnik novina, kovanice i račun iz trgovine, što svjedoči o današnjem vremenu.

O obnovi Mimare, novom izgledu, ali i nadolazećim izložbama sa ravnateljicom muzeja Tajanom Pleše razgovarala je RTL-ova Maja Oštro Flis.

"U srijedu je održana završna konferencija povodom dovršetka projekta, a svoja vrata će otvoriti, nadamo se, na samom kraju listopada", kaže nam ravnateljica.

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