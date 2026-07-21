Mato Franković na meti kriminalnih skupina: 'Ovo je tek uvertira, pred nama je užarena jesen'

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković dobio je policijsku zaštitu. Prijete mu, doznajemo, dvije najveće kriminalne skupine iz Crne Gore, a sve zbog izmjena Generalnog urbanističkog plana.

Nasmiješena lica, iako prolazi kroz teško razdoblje, dubrovački gradonačelnik Mato Franković od 0 do 24 je pod policijskom zaštitom.

"Tko god mislio da može prijetnjom, ucjenom ili pokušajem osobne diskreditacije na mene utjecat, u tome neće uspjet, a mnogi će pokušat. Ovo je tek uvertira, ovo je tek početak, pred nama je duga, topla i užarena jesen."

'Više od ovog nam ne treba'

Jer prijetnje povezuje s izmjenama Generalnog urbanističkog plana prema kojem bi se gradnja u povijesnoj jezgri Dubrovnika ograničila, a pojedine turističke zone ukinule. Zbog toga bi, procjenjuje, investitori mogli izgubiti oko 700 milijuna eura.

"Dubrovnik ima dovoljno turističkih kapaciteta, više od ovoga nam ne treba. Ako želimo zadržati grad onakav kakav jest, ako želimo očuvati ovaj biser svjetske kulturne baštine onda ne smijemo dozvoliti daljnju gradnju na području našeg grada", kaže Franković.

O sadržaju prijetnji nije htio kao ni o napisima da ih dobiva upravo od pripadnika organiziranog kriminala - zloglasnog crnogorskog kavačkog i škaljarskog klana.

"Pa ja ne ulazim u to što se sve spominje", kaže Franković. "Građani se ne moraju brinuti, a na nama je koji smo birani da služimo narodu, budemo odgovorni i neustrašivi, to je naš posao", dodaje.

'Ozbiljni u nakanama'

Koliko su te kriminalne skupine opasne, dobro zna iskusni kriminalist Tonći Prodan. Nekoć jedinstven - kavački i škaljarski klan u ratu su od 2014. kada je nestalo 200 kilograma kokaina.

"Ove skupine se međusobno ugrožavaju na način da lišavaju života pripadnike ove druge skupine. Takvih je ubojstava do sada i u Grčkoj i u Turskoj i diljem Europe bilo preko 50, od toga je stradalo nekoliko nedužnih civila", kaže Prodan.

Jedno od tih ubojstava, prije četiri godine, dogodilo se na Zrću kada je ubijen pripadnik škaljarskog klana Goran Vlaović.

"Šef ovog drugog kavačkog klana je Radoje Zicer koji glasi za jednog od najvećih kriminalaca i pripadnika podzemlja u cijeloj Europi. Radi se o skupinama koje su vrlo ozbiljne u svojim nakanama", kaže Prodan.

Podrška stranačkih kolega

Prijetnje osuđuju i podršku Frankoviću daju njegovi stranački kolege.

"Puna potpora gradonačelniku Dubrovnika. Mislim da je to što radi ispravno, a o tome kakve su to prijetnje o tome moraju govoriti nadležne državne institucije", kaže Gordan Jandroković.

Potpredsjednik Vlade Branko Bačić kaže: "Osuđujem bilo kakvu prijetnju prema bilo kome, a posebno prema gradonačelniku Dubrovnika koji radi i provodi proceduru izmjena GUP-a sukladno Zakonu o prostornom uređenju."

Izmjene bi trebale biti izglasane do kraja godine, a do kada će gradonačelnik Dubrovnika biti pod zaštitom - procijenit će policija.