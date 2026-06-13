Franković protiv Hajdaša, HDZ protiv SDP-a: Politički obračun se nastavlja kroz javne prozivke

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je u subotu sa sjednice Glavnog odbora stranke da su birači i simpatizeri SDP-a zahtjevniji od birača drugih stranaka te da zato za SDP vrijede viši kriteriji.

"Ponovno pokazujem da je put SDP-a put odlikaša, i to je opravdano jer naši simpatizeri i birači su zahtjevniji. Za nas ne vrijede pravila za dobar - tri, za nas uvijek vrijede pravila za odličan - pet i s tim se moramo znati nositi svaki dan", rekao je Hajdaš Dončić.

Šef SDP-a pritom je ustvrdio da je stranka u posljednjih nekoliko mjeseci otvorila teme koje su kasnije postale dio šire javne rasprave, poput skraćivanja radnog tjedna, nove industrijske politike i poreznih promjena. Govoreći o kritikama na račun SDP-a, odbacio je tvrdnje da stranka nema dovoljno kvalitetnih ljudi ili jasan program. Kao dokaz naveo je da su se SDP-u posljednjih godina pridružili brojni stručnjaci iz različitih područja.

HDZ se odmah odazvo: 'Sjedni, jedan!'

Njegove riječi nisu prošle nezapaženo ni u HDZ-u. Vladajuća stranka ubrzo je na društvenoj mreži X podijelila Hinin naslov "Hajdaš Dončić: Put SDP-a je put odlikaša jer su naši birači zahtjevniji" - uz kratku, ali oštru poruku.

"Sjedi, jedan! Zahtjevniji birači rekli su na parlamentarnim izborima 3x zaredom što misle o SDP-u. Unatoč nizu uzastopnih poraza, Hajdaš ništa nije naučio - i dalje je na putu ponavljača", poručili su iz HDZ-a.

Time su aludirali na tri uzastopna poraza SDP-a na parlamentarnim izborima, odbacujući Hajdaševu tezu da su stroži kriteriji birača razlog zbog kojeg se njegova stranka nalazi pod većim povećalom javnosti. Objava HDZ-a najnoviji je nastavak verbalnih okršaja između dviju najvećih stranaka, koji se posljednjih tjedana sve češće vode i preko društvenih mreža.

Sjedi, jedan! Zahtjevniji birači rekli su na parlamentarnim izborima 3x zaredom što misle o #SDP. Unatoč nizu uzastopnih poraza, Hajdaš ništa nije naučio - i dalje je na putu ponavljača.



Ilustracija: Prigorski pic.twitter.com/Ic4Ss6AA2Z — HDZ (@HDZ_HR) June 13, 2026

Prepirka tu ne staje

Podsjetimo, ovo nije prvi sukob između Hajdaša Dončića i HDZ-ovaca posljednjih dana. Dubrovački gradonačelnik Mato Franković nedavno je pozvao predsjednika SDP-a na javno sučeljavanje u Dubrovniku, poručivši da se vjerojatno neće odazvati jer "nema hrabrosti", piše Dubrovački dnevnik.

Franković ga je pritom prozvao zbog njegovih ranijih stavova o Dubrovniku i jugu Hrvatske, podsjetivši na kontroverznu izjavu o gradnji autocesta "do svakog kokošinjca", kao i na kritike i dvojbe koje je SDP svojevremeno iznosio oko projekta Pelješkog mosta.

"Ovo je čovjek koji je Dubrovnik, grad koji nosi UNESCO-vu zaštitu, grad koji je međunarodni simbol Hrvatske, nazvao kokošinjcem. Rekao je, pred kamerama, da nećemo graditi autocestu do svakog kokošinjca. Ovo nije interpretacija. Ovo je izjava ministra Republike Hrvatske o jednom od njezinih najvažnijih gradova", rekao je Franković.

Ujedno je ustvrdio da Hajdaš Dončić izbjegava raspravu o temama vezanima uz razvoj Dubrovnika i prometnu povezanost krajnjeg juga Hrvatske.

"Siniša Hajdaš Dončić izjavio je da je Pelješki most iluzija za budale. Most koji danas stoji. Most koji danas svakodnevno prelaze tisuće građana. Most koji je trajno promijenio život cijele regije. Tu izjavu nije moguće povući, izbrisati niti reinterpretirati. Ona postoji. Most također postoji", rekao je gradonačelnik Dubrovnika.

"Javno ga pozivam da se sučelimo jedan na jedan. Da razgovaramo o svim ovim temama: o koncesiji, o luci, o mostu, o europskim sredstvima, o svemu. Javno. Pred građanima. Bez zaštite stranačkih priopćenja. Već sada znam da se neće odazvati. Jer za to trebaju dvije stvari koje mu nedostaju: hrabrost i znanje. No poziv stoji. Ja ga čekam", poručio mu je Franković.

SDP Dubrovnik: 'Spusti se na zemlju'

Na Frankovićev poziv reagirao je i SDP Dubrovnik, koji je putem Facebooka odbacio prozivke dubrovačkog gradonačelnika te mu poručio da se umjesto nacionalnim političkim obračunima posveti problemima grada.

"Gradonačelniče svemira, spusti se na zemlju. Grad puca po šavovima, a ti bježiš u spinove i nacionalne obračune", poručili su iz dubrovačkog SDP-a.

Dodali su kako će se predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rado sučeliti s Frankovićem "čim postane HDZ-ov kandidat za premijera", ističući da su pitanja koja je postavljao bila upućena premijeru Andreju Plenkoviću, a ne dubrovačkom gradonačelniku.

Iz SDP-a Dubrovnik optužili su Frankovića da umjesto odgovora na politička pitanja otvara teme stare deset godina te su ga pozvali da se suoči s problemima unutar vlastite stranke.

"Neka se suoči s kriminalom u vlastitim redovima. Neka istim žarom kojim proziva druge prozove optužene i osumnjičene HDZ-ovce i njegove partnere iz Gradskog vijeća. To bi bila prava hrabrost", naveli su.

U objavi su podsjetili i na Frankovićevu šutnju tijekom posjeta srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Dubrovniku, a na kraju su ga prozvali zbog stanja u gradu, navodeći probleme s priuštivim stanovanjem, prometnim gužvama, nedostatkom garaža i druge komunalne izazove. "Mato, gdje su pare?", zaključili su iz SDP-a Dubrovnik.