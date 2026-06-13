SDP i Možemo! uskoro potpisuju koalicijski sporazum: 'Socijaldemokracija nije izgubila bitku'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u subotu je sa sjednice Glavnog odbora stranke poručio da je SDP prestao biti administrator nostalgije i ponovno postao kreator i vizionar budućnosti te da je 'put SDP-a put odlikaša jer su njihovi birači zahtjevniji'.

"Prošlo je pet mjeseci od naše Konvencije na kojoj smo otvorili teme skraćivanja radnog tjedna, novu industrijsku politiku, prekarijat i novu poreznu politiku. Moralo je proći pet mjeseci da skraćivanje radnog vremena postane tema o kojoj se govori u hrvatskom društvu, od tržnica do analitičara, i to je put SDP-a koji je puno teži i zahtjevniji od drugih političkih stranaka", poručio je čelnik SDP-a.

Nada se da će ta i ostale teme koje su otvorili uskoro biti teme i u Hrvatskom saboru.

To je ispravno za bolju Hrvatsku koja definitivno može biti bolje mjesto za život i mogu se složiti da Hrvatska raste, ali je pitanje koja je brzina tog rasta i jesmo li iskoristili deset milijardi eura europskih sredstava da promijenimo strukturu hrvatskog gospodarstva, ustvrdio je.

'Model izbora ustavnih sudaca nije dobar'

Napomenuo je da je izbor ustavnih sudaca također potvrdio da je SDP-ov put ispravan jer svi znaju, kaže, da taj model izbora nije dobar.

Pokušali smo u dijalogu, neovisno o identitetu kandidata, doći do najbolje trojice koje smo htjeli izabrati, a onda se pokazalo da netko to ne želi, da nekome to nije u interesu i onda, rekao je Hajdaš Dončić, dolaze do završnog čina operete gdje čak onaj koji predlaže tri ustavna suca ne glasa za njih.

„Ponovno pokazujem da je put SDP-a put odlikaša, i to je opravdano jer naši simpatizeri i birači su zahtjevniji. Za nas ne vrijede pravila za dobar- tri, za nas uvijek vrijede pravila za odličan-pet i s tim se moramo znati nositi svaki dan”, poručio je.

Osvrnuo se i na ključne zamjerke SDP-u koje postoje u javnom prostoru – da SDP nema ljude, da nema program i da je SDP-ov predsjednik je potkapacitiran. Opovrgnuo je to podacima po kojima su se u zadnje dvije godine SDP-u pridružili admiral Robert Hranj, bivši dekan FER-a Gordan Gledec, profesori s Pravnog fakulteta Zlata Đurđević i Vedran Đulabić i mnogi drugi koji vide da jedino kroz SDP mogu mijenjati strukturu hrvatskog društva.

Kada je riječ o potkapacitiranom predsjedniku, Hajdaš Dončić je kazao da je to tema koja vjerojatno čeka svakog predsjednika SDP-a, što je, dodao je normalno.

Podsjetio je da je bio direktor Zagorske razvojne agencije, župan koji je proveo prvu solarizaciju kućanstava te ministar i posebno je ponosan na to da su izgradili četiri broda u hrvatskom škveru za Jadroliniju i počeli graditi 22 vlaka u Končaru i to je, ističe, isporuka i dodana vrijednost u socijaldemokraciji, a ne samo raspodjela.

Socijaldemokracija nije izbuila bitku

„Socijaldemokracija ima odgovore za ovo stoljeće i nije izgubila bitku, i ostat će tu i kada se priča o antifašizmu, rodnoj ravnopravnosti, o raspodjeli, domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji, o energetskoj samodostatnosti. Socijaldemokracija je tu da daje nadu i vjeru u bolju Hrvatsku koja malo drugačije razmišlja”, poručio je šef SDP-a.

Istaknuo je i da je koalicija SDP-a i Možemo! na dobrom putu te da će uskoro potpisati koalicijski sporazum.

Dvije godine prije izbora je, kako je naveo, sretan što je SDP prestao biti administrator nostalgije i 'ponovno smo postali kreatori i vizionari budućnosti jer se nakon dugo vremena teme poput skraćivanja radnog vremena, industrijske politike, inflacije pojavljuju u hrvatskom prostoru na poticaj SDP-a kroz razum, dijalog i u razgovoru s ljudima'.

Najavio je da Glavni odbor raspravlja o zdravstvenoj politici jer ih brine to što hrvatski građani umiru tri godine ranije od prosjeka Europske unije, što nam je stopa oboljelosti i smrtnosti od malignih bolesti druga u Europi, a najviše nas umire od bolesti koje su se mogle prevenirati da su naši građani na vrijeme stigli na pregled.

Naši građani umiru upravo zbog lista čekanja, poručio je, zaključivši da je pod HDZ-om naše zdravstvo samo stagniralo, a bolnice su i dalje generatori milijardi kuna gubitaka.