Vlada odgađa obvezu ugradnje razdjelnika, ovo je novi rok: 'To je prilično razumna vijest'

Razdjelnici topline neće se morati ugrađivati ove jeseni. Vlada je popustila nakon žestokih kritika, a sve kako bi se, kažu, sustav i građani stigli bolje pripremiti.

Prije odluke hoće li ugraditi razdjelnike, željeli su odgovore. Umjesto njih, kažu, dobili su rok. Zato su razdjelnici postali tema oko koje se mjesecima vodila rasprava.

"Činjenica je da nekakvog jedinstvenog stava nema. I činjenica je da bi ljudi htjeli znati prije nego što izglasaju i uđu u ovakav jedan trošak, jer trošak je isključivo na građanima", kaže predstavnica stanara Erna Pećnikar.

Rok za ugradnju razdjelnika bio je 1. rujna. Odlukom Vlade pomaknut je za godinu dana. To je mnogim građanima donijelo potrebno vrijeme za informiranje i prilagodbu.

"To je prilično razumna vijest da se to odgađa na godinu dana jer će dati vremena ne samo da se ljudi informiraju, nego da se organizira način na koji će se ljudi informirati", kaže Pećnikar.

Ovakvu odluku podržavaju i upravitelji.

"Svakako pozdravljamo produljenje roka jer smo upozoravali nadležno Ministarstvo da nam trenutačni rok ne omogućava dovoljan period prilagodbe, a to će stvoriti i prostora za eventualne dodatne konzultacije", kaže Domagoj Šešok iz Udruge Upravitelj.

'Odgađa naplata naknade'

Iz Ministarstva poručuju da cilj nije kažnjavanje građana, nego postupna prilagodba sustava.

"Ne odgađa se ugradnja, nego se odgađa naplata naknade koja nije penalizacija, nego bi se ta naknada uplaćivala u fond koji bi se onda koristio za tu ugradnju. Ali to je upravo jedna antiinflacijska mjera kako bi odgodili namet te kako bi se sustavi toplinarstva i građani mogli bolje pripremiti i postupno ugrađivati te razdjelnike", objašnjava ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Oni koji ni dogodine ne ugrade razdjelnike, svaki će mjesec plaćati naknadu od pedeset centi po četvornom metru stana.

"Možemo očekivati da će se te kazne kretati oko 50-ak eura za osobe koje nemaju ugrađene razdjelnike ili su isti ugrađeni, ali trenutno nisu u funkciji", kaže Šešok.

'Odgoda nije rješenje'

Dio stručnjaka smatra da odgoda nije rješenje. Problem je, kažu, ne samo rok, nego i cijeli model provedbe.

"Ni u kontekstu energetske učinkovitosti ne dobiva se ništa, a isto tako se ugrožava zdravlje građana. Dakle, to je nešto što se ne smije na takav način promišljati. Kada se već poziva na EU direktive, EU direktiva vezana uz energetsku učinkovitost ne nalaže da se ugrožava zdravlje građana", kaže voditeljica Nacionalnog centra za karijere, inkluziju i održivi razvoj Andrea Marcetić.

Prije nego što izmjene postanu konačne, građani još mogu dati svoje primjedbe. Javno savjetovanje otvoreno je do 27. srpnja.