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REKORDNO NIZAK VODOSTAJ /

Dunav razotkrio još neviđene prizore, ali i opasnosti: Mještani istoka Hrvatske bez riječi

Plovidba Dunavom i dalje je moguća, ali zbog ekstremno niskog vodostaja potreban je poseban oprez

21.7.2026.
21:15
Bojan Uranjek
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Ekstremno nizak vodostaj Dunava otkriva dosad neviđene prizore, ali i opasnosti. Kod Batine je pronađena još jedna avionska bomba iz Drugog svjetskog rata, a kod Opatovca se iz rijeke pojavio brod koji je pod vodom gotovo 100 godina.

Avionsku bombu tešku 100 kilograma, s oko 50 kilograma eksploziva, policija je uništila na siguran način. Nizak vodostaj otkrio je i olupinu broda koji je, prema pričama mještana, potonuo još 1937. godine.

Iako se brod dosad nije ovako jasno vidio, mještani kažu da se o njegovoj havariji dugo govorilo.

"Stari mještani su govorili da je tu bilo puno ugljena, da je brod bio pun ugljena i da je to isplivavalo, pa su oni to kupili u čamce i ložili", rekao je Zvone Balić iz Lovasa.

Olupina privukla pozornost javnosti

Potopljeni brod prvi su ugledali mještani Lovasa koji kampiraju na obali Dunava. Kažu da je prizor neobičan i da je olupina postala prava senzacija.

"Ovo je prva godina da je Dunav baš ovoliko opao i da se brod toliko vidi. Išli smo ga vidjeti izbliza, stvarno je senzacija", rekla je Vesna Balić.

No nisu očekivali da će zanimanje javnosti biti toliko veliko.

"Sjatili se novinari kao da smo ga mi potopili", našalio se Zvone Balić.

Fotografije broda objavila je i Općina Lovas, a nakon toga počeli su se otkrivati novi detalji priče. Načelnica Lea Vidić kaže da je brod prevozio veliku količinu ugljena kada je počeo tonuti.

"On je prevozio u ono vrijeme 50 vagona ugljena. Voda je iz nepoznatih razloga naglo počela prodirati, a kapetan je pokušao napraviti manevar i izbaciti šlep na obalu kako bi spasio ugljen, no nije uspio", rekla je Vidić.

Mnoge zanima i što se sve nalazi na potopljenom brodu, no mještani se šale da su najvrjednije već provjerili.

"Vlasnik se ne pojavljuje. Mi smo išli provjeriti ima li zlata. Nema, provjerili smo", kažu Zvone i Vesna Balić.

Plovidba Dunavom i dalje je moguća, ali zbog ekstremno niskog vodostaja potreban je poseban oprez. Dovoljna je i mala pogreška da brod završi nasukan na pješčanom sprudu.

Rijeka tako, čak i kada nije u svojoj punoj snazi, istodobno upozorava i oduševljava prizorima koje rijetko tko ima priliku vidjeti.

Rtl DanasVodostajDunavBrodAvionska BombaOpćina Lovas
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