Ekstremno niski vodostaji na istoku Hrvatske: 'Da nema ove brane, Vuka bi ostala bez vode'

ALARMANTNO! /

Niski vodostaji na Dunavu i Dravi dosegnuli su rekordne razine, a stručnjaci upozoravaju da takvi ekstremi više nisu iznimka, nego sve češća pojava.

O promjenama režima rijeka, mjerama kojima se pokušava ublažiti posljedice suše i prognozama za naredne tjedne za RTL Danas govorio je direktor Vodno-gospodarskog odjela Hrvatskih voda za Dunav i donju Dravu Željko Kovačević.

"U posljednjih desetak godina svjedočimo sve učestalijim dugim malovodnim razdobljima koja se približavaju ekstremima. Takve pojave same po sebi nisu neočekivane, ali se događaju prečesto i u razdobljima kada ih ne očekujemo. Niske vodostaje imamo kada bismo očekivali visoke, a poplave kada bismo očekivali niske. Režim Drave i Dunava posljednjih se godina očito mijenja", rekao je Kovačević.

Na ušću Vuke u Dunav djelatnici Hrvatskih voda postavili su gumenu branu kako bi ublažile posljedice suše i očuvale život u rijeci.

"Da nema ove brane, Vuka bi praktički ostala bez vode. Njome održavamo biološki minimum kako bi se očuvao život u rijeci. Tijekom visokih vodostaja Dunava branu spuštamo kako bi riba mogla ući u Vuku i obaviti mrijest, a nakon toga ponovno je podižemo", objasnio je.