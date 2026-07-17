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Pronađene dvije avionske bombe uz obalu Dunava: Policija ima važnu vijest za građane

Pronađene dvije avionske bombe uz obalu Dunava: Policija ima važnu vijest za građane
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Foto: PU osječko-baranjska

Policijski službenici danas tijekom jutarnjih sati planiraju uništiti bombe na mjestu pronalaska

17.7.2026.
7:42
Ljubiša Prica
PU osječko-baranjska
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Iz PU osječko-baranjske objavili su u petak važnu obavijest za građane nakon što su jučer uz obalu Dunava pronađene dvije avionske bombe iz II. svjetskog rata. Plan je, kako javlja policija, da se bombe unište tijekom dopodneva.

Policija je otkrila da su bombe pronađene jučer, na 1430 riječnom kilometru Dunava uz obalu, oko tri kilometra sjeverno do Batine.

"Policijski službenici Regionalne protueksplozivne jedinice Osijek, uz plan sigurnosnih mjera uništenja zbog ozbiljnosti i prijeteće opasnosti, danas ih tijekom jutarnjih sati planiraju uništiti na mjestu pronalaska. Mjesto događaja osiguravaju policijski službenici Postaje granične policije Beli Manastir", priopćila je policija.

BombaBatinaPolicija
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