Poznati ugostitelj o velikom problemu Jadrana: 'Imamo previše lokala, pola ih treba zatvoriti'

Turistička sezona polako dostiže vrhunac, a dok se na obali traži mjesto više, ponovno je u fokusu pitanje: koliko Hrvatska zarađuje od turizma i kakvi nam gosti dolaze?

U lipnju i prvoj polovini srpnja u ugostiteljskim objektima jelo se i pilo više nego prošle godine, pokazuju podaci Porezne uprave.

Broj izdanih računa povećan je sa 74 na 78 milijuna, odnosno za 5,5 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Još je veći rast zabilježen u ukupnoj potrošnji. Vrijednost izdanih računa porasla je s jedne na gotovo 1,1 milijardu eura, što je osam posto više nego u cijelom lipnju i prvoj polovini srpnja prošle godine.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina ističe da je Hrvatska, prema istraživanju Europske putničke komisije, među najuspješnijim europskim turističkim zemljama u prvih pet mjeseci ove godine te zauzima četvrto mjesto.

No, dok država bilježi rast prometa, dio ugostitelja tvrdi da su terase poluprazne i da gosti troše manje nego prije. O tome je u RTL-u Danas s ugostiteljem Marinom Medakom razgovarala Katarina Brečić.

'Na Jadranu ima previše restorana'

Na pitanje kako pomiriti tvrdnje ugostitelja da nema gostiju s podacima Porezne uprave koji pokazuju rast potrošnje, Medak smatra da treba razlikovati Jadran od ostatka Hrvatske.

"Jadran je jedna od najposjećenijih regija na Mediteranu, ali ondje se posljednjih godina otvorilo previše sezonskih ugostiteljskih objekata, često upitne kvalitete. Upravo se takvi danas najviše žale", rekao je.

Otišao je i korak dalje te ustvrdio da je ponuda na obali postala prevelika.

"Ja bih rekao da bi polovica tih lokala trebala biti zatvorena, odnosno da nisu ni trebali biti otvoreni. Jednostavno, na Jadranu se otvorilo previše ugostiteljskih objekata", poručio je.

Dodao je kako ugostitelji na kontinentu posluju tijekom cijele godine, za razliku od sezonskih objekata na obali.

"Mi u Zagrebu radimo 365 dana u godini i jako je teško preživjeti cijelu godinu. Prvih pet ili šest mjeseci često poslujemo s gubitkom", istaknuo je.

Na pitanje jesu li upravo zato terase na obali poluprazne, odgovorio je kratko: "Definitivno."

'Restorani nisu preskupi, nego su porezi previsoki'

Govoreći o cijenama u restoranima, Medak tvrdi da one nisu iznad europskog prosjeka. "Statistički gledano, cijene u restoranima su oko prosjeka Europske unije. Problem nije u tome da su restorani preskupi", rekao je.

Podsjetio je da su cijene u ugostiteljstvu u posljednjih godinu dana porasle oko 5,8 posto, što pripisuje rastu inflacije i cijena sirovina.

Ipak, najveći problem vidi u poreznom opterećenju. "Jedan od glavnih razloga rasta cijena su izuzetno visoki porezi. Kada bismo imali jednaku stopu PDV-a kao Italija, restorani bi mogli biti desetak posto jeftiniji od europskog prosjeka", smatra Medak.

Na podsjećanje da Vlada poziva ugostitelje na snižavanje cijena, Medak odgovara da bi prvi potez trebala povući država.

"Neka Vlada smanji poreze pa ćemo mi smanjiti cijene. To je vrlo jednostavno", poručio je.

Dodao je kako Hrvatska nema jasnu strategiju razvoja turizma te smatra da bi država trebala odvojeno promatrati potrebe Jadrana i kontinentalnog dijela zemlje.

Medak upozorava i na velik broj novih restorana koji vrlo brzo zatvaraju vrata. "Otvoriti restoran je krvav posao. To je jedan od poslova s najvećom stopom propadanja u svijetu, posebno u prve tri ili četiri godine poslovanja", rekao je.

Prema njegovim riječima, mnogi u ugostiteljstvo ulaze vođeni romantiziranom slikom tog posla, a tek kasnije shvate koliko je zahtjevan. Zbog toga, kaže, dio gostiju doživi loše iskustvo, što narušava reputaciju cijelog sektora.

"Ako je gost zadovoljan uslugom, tada cijena nije previsoka", smatra Medak.

'Konobari u sezoni zarađuju više od 3.000 eura'

Komentirajući izjavu Stivena Vunića da su "gosti siromašniji od konobara", Medak nije želio ulaziti u usporedbu, ali ističe da dobri konobari tijekom sezone mogu ostvariti vrlo visoke prihode.

"Prosječan konobar uz napojnice sigurno zaradi više od 3.000 eura mjesečno. To je težak posao i smatram da treba biti dobro plaćen", rekao je.

Dodaje kako su napojnice pokazatelj kvalitetne usluge. "Ako gost ostavi napojnicu, znači da je bio zadovoljan uslugom."

Na kraju razgovora Medak je poručio da Hrvatska više ne može imati znatno niže cijene od ostatka Europe. "Cijene su u prosjeku Europe jer su i naši troškovi visoki. Nabava je u Hrvatskoj skuplja nego u Italiji ili Sloveniji, zbog čega brojni ugostitelji s Jadrana već odlaze u Italiju po dio namirnica", zaključio je.