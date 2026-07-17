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UZBUDLJIV VIKEND /

Evo gdje i kada gledati Veliku nagradu Belgije

Formulu 1 u programu RTL-a naravno pratimo i za vikend. U subotu počinjemo od 12 sati i 30 minuta posljednjim treningom koji ćete moći pratiti na RTL-u 2 i platformi VOYO, jednako kao i kvalifikacije koje startaju od 16 sati. U nedjelju smo svi uz glavni kanal RTL-a - već od 14 sati uz našu uvodnu emsiju Formula na RTL-u,a vrhunac, start Velike nagrade Belgije nas čeka od 15 sati. 

 

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17.7.2026.
20:27
RTL Danas
A1 HrvatskaVelika Nagrada BelgijeF1 Vijesti
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