Evo gdje i kada gledati Veliku nagradu Belgije

UZBUDLJIV VIKEND /

Formulu 1 u programu RTL-a naravno pratimo i za vikend. U subotu počinjemo od 12 sati i 30 minuta posljednjim treningom koji ćete moći pratiti na RTL-u 2 i platformi VOYO, jednako kao i kvalifikacije koje startaju od 16 sati. U nedjelju smo svi uz glavni kanal RTL-a - već od 14 sati uz našu uvodnu emsiju Formula na RTL-u,a vrhunac, start Velike nagrade Belgije nas čeka od 15 sati.