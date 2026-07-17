Ekspert upozorava uoči Belgije: 'Puristima će srce pucati, ali ova staza i dalje nudi spektakl'

Velika nagrada Belgije na kultnom Spa-Francorchampsu uvijek je jedan od najiščekivanijih vikenda u kalendaru Formule 1. Legendarna staza u Ardenima poznata je po velikim brzinama, ogromnim izazovima za vozače, promjenjivim vremenskim uvjetima i zavojima koji su kroz povijest stvarali razliku između dobrih i najboljih.

No nova era Formule 1 donijela je i nova pitanja. Promjene pravilnika, veći utjecaj električnog dijela pogonske jedinice i drugačiji način upravljanja energijom izazvali su brojne rasprave među vozačima i navijačima.

Uoči Velike nagrade Belgije razgovarali smo s Markom Špoljarom, stručnim komentatorom Formule 1 za Net.hr, koji je analizirao kako će novi bolidi utjecati na jednu od najzahtjevnijih staza svijeta, tko bi mogao iznenaditi u Spa-Francorchampsu te koje su momčadi izvan vodeće četvorke ostavile najbolji dojam ove sezone.

Spa-Francorchamps jedna je od najzahtjevnijih staza u kalendaru, poznata po velikim brzinama, promjenama nadmorske visine i dugim zavojima. Kako novi pravilnik mijenja osjećaj vožnje na ovakvoj stazi?

Dramatično, na žalost mnogih ljubitelja i vjernih pratitelja najuzbudljivijeg sporta na planeti. Pogotovo starih fanova Formule 1, takozvanih puritanaca, koji taj sport poznaju vrlo dugo i jako dobro; njih će srce boljeti kada će u nedjelju gledati kako bolidi ostaju bez snage na kraju Kemmel pravca, tako gdje je ranije (prije pojave ovogodišnjih elektro-formula) bilo jedno od omiljenih mjesta za pretjecanja, nakon preciozno odmjerenog kočenja i znalačkog pozicioniranja bolida u Les Combesu - desno-lijevog zavoja koji slijedi nakon dugačkog Kemmela. Puritanska srca će venuti i u drugom sektoru, koji će - sudeći prema najavama vozača - ove godine služiti kao jedna dugačka stanica za punjenje baterija. Šteta, gotovo grijeh rekao bih, jer tu je ova kultna staza dokazivala zašto ju 90 posto vozača smatra jednom od tri ‘najvozačkije’ staze na svijetu - tu su brzi zavoji poput Pouhona koji su dijelili fantastične od dobrih vozača. To je istina od koje nitko tko voli ovaj sport ne treba, niti smije bježati. Uostalom, da je pogriješila s pretjeranom elektifikacijom priznala je i FIA (Svjetska automobilistička federacija) te je već najavila promjene - manje električne, a više snage iz motora s unutarnjim sagorjevanjem već od iduće sezone!

No svi ti problemi s punjenjem baterija s kojima će se suočavati vozači ne znače da ćemo ostati lišeni uzbuđenja, jer Spa je toliko dobra staza da ju baš ništa ne može pokvariti.

Uostalom, ako smo nešto naučili od početka ove sezone jest to da s elektroformula nikad nije dosadno, jer vozači iz vikenda u vikend uče nove trikove te pomoću dodatne snage iz baterija nalaze mjesta za pretjecanja i tamo gdje pretjecanja ranije nisu bila moguća ili barem nisu bila toliko česta kao ove sezone.

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Eau Rouge-Raidillon jedan je od najpoznatijih kompleksa zavoja u svijetu. Jesu li novi bolidi i dalje sposobni pružiti isti osjećaj izazova i hrabrosti kroz taj dio staze?

Na sreću svih nas, odgovor je - da! Sve najave koje dolaze iz insajderskih krugova govore da će vozači na kočenju u prvi zavoj, La Source, napuniti svoje baterije dovoljno da se pomoću njih svom snagom sjure uzbrdo kroz Eau Rouge i Raidillon do Kemmel pravca. Kombinacija Eau Rouge - Raidillon s pravom je stekla svoj kultni status među vozačima i publikom jer gledati bolide dok punom snagom (bez kočenja!) jure kroz Eau Rouge doista je fantastično iskustvo.

Ako pogledamo najave i očekivanja uoči ovog vikenda, tko bi prema vašem mišljenju mogao biti momčad ili vozač koji bi mogao iznenaditi na Spa? Pritom zanemarimo vanjske čimbenike poput promjenjivih vremenskih uvjeta i mogućeg nevremena koji često znaju imati velik utjecaj na ovu utrku.

Odgovorio bih vam Lando Norris u svom McLarenu, da prije jučerašnjih informacija nisam doznao kako će Lando utrku startati 10 mjesta iza onog kojeg osvoji u kvalifikacijama, jer se odlučio promjeniti elektronički dio pogonske jedinice. Kako je to četvrti put u ovoj sezoni da mijenjaju taj isti dio u Landovu McLarenu, aktualni svjetski prvak dobio je kaznu od deset mjesta u startnom poretku. Uzimajući u obzir tu novost, moja prognoza za Spa glasi: Na postolju će uz jednog Mercedesova i jednog Ferrarijevog vozača završiti Oscar Piastri, dosad vrlo rezerviran i sporiji dio McLarena.

Ovo je deseta utrka sezone, što znači da se polako približavamo polovici prvenstva. Ako izuzmemo vodeću četvorku momčadi, tko je iz takozvanog drugog reda prema vašem mišljenju ostavio najbolji dojam dosadašnjim nastupima? Postoji li netko tko je možda premašio očekivanja?

Izvan ‘Velike četvorke’ (Mercedes, McLaren, Ferrari, Red Bull) najbolji su Liam Lawson, Arvid Lindblad i njihov tim Racing Bulls. Osim njih, pozitivno iznenađenje je i Audi jer su se kao novi tim u Formuli 1 snašli vrlo dobro u svojoj prvoj sezoni. Pohvale zaslužuje i Isack Hadjar koji je uspio preživjeti u tom, skoro pa ukletom drugom bolidu Red Bulla. Njegov zaostatak za Maxom Verstappenom je nekih dvije i pol desetinke po krugu, što je u svakom slučaju odličan rezultat imajući na umu ne samo to što je Max već godinama najbolji F1 vozač, već i to što se u Red Bullu ama baš sve vrti oko Maxa. Tijekom razvoja novog bolida i njegova unaprijeđenja kroz godinu sve se pita Maxa, radi za Maxa, po Maxovim uputama i mjerama. Drugog vozača pritom se ništa ne pita, on je tu da se snađe ili - izađe. A Isack je još uvijek živ i zdrav…