Câmara osvojio pole position nakon kaotičnih kvalifikacija s dva prekida

Rafael Câmara osigurao je svoju četvrtu pole poziciju sezone u Formuli 2 na dramatičnim kvalifikacijama za Veliku nagradu Belgije. Vozač Invicta Racinga bio je najbrži u kaotičnoj sesiji na stazi Spa-Francorchamps, koju su obilježili promjenjivi uvjeti i dva prekida. U nevjerojatnoj završnici u posljednjem krugu, Brazilac je postavio nedostižno vrijeme od 1:56.306 i potvrdio svoju dominaciju petkom.

Hladne gume i prva crvena zastava

Kvalifikacije su počele u napetoj atmosferi. Staza je bila vlažna nakon kiše, pa su svi vozači izašli na super-mekim gumama u potrazi za prianjanjem. Izazov je bio ogroman, jer je trebalo zagrijati gume na dugoj stazi. Akcija je prekinuta gotovo odmah. Vozač Camposa Noel León izgubio je kontrolu nad bolidom na hladnim gumama na vrhu slavnog zavoja Raidillon i okrenuo se. Njegov zaustavljeni bolid izazvao je prvu crvenu zastavu. Iako je Meksikanac uspio ponovno pokrenuti bolid i nastaviti, suci su najavili istragu nakon sesije zbog izazivanja prekida.

Borba za vrh i novi prekid

Nakon nastavka sesije, vremena su se počela drastično popravljati kako se staza sušila. Vodeći u prvenstvu, Nikola Tsolov, nakratko je preuzeo vrh, ali je Alexander Dunne iz Rodin Motorsporta postavio impresivno vrijeme od 1:57.124 i zauzeo privremenu prvu poziciju. Kada su se vozači pripremali za posljednje brze krugove, uslijedio je novi šok. Nešto više od tri minute prije kraja, Laurens van Hoepen iz TRIDENT-a zaustavio je svoj bolid na startno-ciljnoj ravnini, što je dovelo do druge crvene zastave i pripremilo pozornicu za ludu sprint završnicu.

Suluda završnica u jednom krugu

Kada je sesija ponovno pokrenuta, vozačima je preostalo dovoljno vremena za samo jedan brzi krug. Nastao je pravi stampedo na izlasku iz boksa gdje je svatko tražio idealnu poziciju na stazi. U napetoj borbi sa štopericom, Noel León i Nikola Tsolov nakratko su se izmjenjivali na vrhu poretka. Međutim, Rafael Câmara je odvozio fenomenalan krug s vremenom 1:56.306 i preuzeo vodstvo. Tasanapol Inthraphuvasak iz ART Grand Prixa bio je nevjerojatno blizu, ali je na kraju zaostao samo 39 tisućinki sekunde. Službeni rezultati kvalifikacija potvrđuju dramatičan ishod, a Alexander Dunne morao se zadovoljiti trećim mjestom, ispred četvrtoplasiranog Tsolova.

Među prvih deset našli su se John Bennett, Dino Beganovic, Joshua Dürksen, Roman Bilinski, Martinius Stenshorne i Noel León. Zahvaljujući pravilu obrnutog startnog poretka za prvih deset, Stenshorne i León startat će iz prvog reda u subotnjoj sprint utrci, što obećava dodatna uzbuđenja i priliku za iskupljenje na legendarnoj belgijskoj stazi.