Pogledajte najzanimljivije trenutke prvog treninga Velike nagrade Belgije

Prvi slobodni trening za Veliku nagradu Belgije na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps postavio je intrigantnu scenu za ostatak trkaćeg vikenda. Max Verstappen u Red Bullu pokazao je impresivnu brzinu, no Ferrarijev dvojac zaostaje vrlo malo, dok su se drugi favoriti suočili s problemima.

Red Bull potvrdio ulogu favorita

Nizozemac je odvozio najbrži krug s vremenom 1:47.070, čime je za nešto više od desetinke sekunde nadmašio Lewisa Hamiltona. Red Bull je na stazu stigao s prethodnom specifikacijom stražnjeg krila nakon problema na prošlim utrkama, a potez se, sudeći po prvim rezultatima, pokazao ispravnim. Snagu momčadi potvrdio je i Isack Hadjar na četvrtom mjestu, iako njegov vikend već opterećuje kazna od 20 mjesta na startu zbog promjene komponenata pogonske jedinice.

Prvi trening za Veliku nagradu Belgije pogledajte na Voyo.

Ferrari prijeti, Mercedes u potrazi za brzinom

Ferrari se pokazao kao najbliži Red Bullov izazivač. Lewis Hamilton završio je kao drugi, a Charles Leclerc treći, čime su potvrdili dobru formu momčadi iz Maranella. S druge strane, Mercedes je imao izazovan početak vikenda. Vodeći u poretku vozača, Kimi Antonelli, bio je šesti. Mladi Talijan žalio se da je bolid "pomalo nervozan" tijekom brzih krugova te je imao i bliski susret s Carlosom Sainzom, kojeg je preko radija nazvao "idiotom". Njegov momčadski kolega George Russell bio je osmi.

Problemi za McLaren i kazna za Norrisa

Vikend nije počeo idealno ni za McLaren. Oscar Piastri postavio je peto najbrže vrijeme, no trening je za njega završio prijevremeno zbog problema s hidrauličkim tlakom. Australac je dobio uputu da zaustavi bolid pokraj staze, no na kraju se polako uspio vratiti do boksa. Dodatne probleme za momčad iz Wokinga predstavlja i kazna od deset mjesta za Landa Norrisa, koji je zbog ugradnje novih elektroničkih komponenti osuđen na start s niže pozicije.

Prvi trening u Belgiji ponudio je jasan uvid u odnos snaga. Verstappen i Red Bull djeluju dominantno, Ferrari je odmah iza njih, dok Mercedes i McLaren moraju riješiti probleme prije kvalifikacija. S promjenjivim vremenskim uvjetima koji su uvijek mogući u Ardenima, ostatak vikenda obećava velika uzbuđenja i neizvjesnu borbu za pozicije.

Najzanimljivije trenutke prvog treninga pogledajte OVDJE.