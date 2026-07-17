Zvijezde F1 položile cvijeće za poginulog kolegu: Pogledajte tko je došao

Velika nagrada Belgije donijela je snažno sjećanje na francuskog vozača Anthoinea Huberta, koji je tragično stradao na stazi Spa-Francorchamps tijekom utrke Formule 2 2019. godine.

Prije početka trkaćeg vikenda, vozači i članovi timova okupili su se kod njegova spomen-obilježja kako bi mu odali počast. Među prisutnima su bili Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell i Pierre Gasly, koji su položili cvijeće. Taj tihi skup podsjetio je na to da svijet automobilizma, unatoč žestokoj konkurenciji, ostaje snažno povezan i nikada ne zaboravlja svoje kolege.

Podsjetimo, Anthoine Hubert poginuo je na utrci Formule 2 2019. na stazi na kojoj se ovoga vikenda vozi VN Belgije. Francuz se brzini oko 270 kilometara na sat u jednom zavoju sudario s Juanom Manuelom Correom. Hubert je odmah prevezen u bolnicu gdje je od zadobivenih ozljeda preminuo.

Ovoga vikenda u Belgiji se vozi deseta utrka ove sezone. Trkaći vikend počinje u petak, 17. srpnja, s dva slobodna treninga koji će momčadima dati prvu priliku za podešavanje bolida. Prvi trening na rasporedu je od 13:30 do 14:30 po lokalnom vremenu, dok će vozači drugi put na stazu izaći u poslijepodnevnom terminu od 17:00 do 18:00 sati.

Subota, 18. srpnja, donosi posljednje pripreme i prvu pravu borbu za startne pozicije. Treći slobodni trening vozit će se od 12:30 do 13:30, a vrhunac dana slijedi u 16:00 sati kada počinju kvalifikacije koje će odrediti poredak za nedjeljnu utrku. Spektakl vikenda, Velika nagrada Belgije, započet će u nedjelju, 19. srpnja, točno u 15:00 sati, kada će se ugasiti crvena svjetla i vozači krenuti u 44 kruga dugu borbu za pobjedu.

Veliku nagradu Belgije gledajte uživo na programima RTL-a i platforme Voyo.