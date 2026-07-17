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KAOS U FORMULI 3 /

Slateru pole pozicija na Spa-Francorchampsu nakon drame s crvenom zastavom

Slateru pole pozicija na Spa-Francorchampsu nakon drame s crvenom zastavom
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Foto: Joao Filipe/DPPI/Shutterstock Editorial/Profimedia

Kvalifikacije su obilježili nepogodni vremenski uvjeti

17.7.2026.
18:41
Antonela Ištvan
Joao Filipe/DPPI/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Šesta runda sezone Formule 3 započela je na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps. Petak je donio slobodni trening i kvalifikacije, a promjenjivi uvjeti u Ardenima bili su glavni akteri dana koji je završio dramatičnim prekidom i brojnim kaznama.

Jutarnje isprobavanje staze

Dan je započeo slobodnim treningom. Poredak se stalno mijenjao, a na vrhu su se izmjenjivali brojni talenti. Na kraju je najbrže vrijeme postavio britanski vozač Hitech TGR-a Freddie Slater, 2:06.311. Théophile Naël i Pedro Clerot bili su odmah iza njega. Izuzetno mala razlika, gdje su čak 23 vozača bila unutar jedne sekunde, nagovijestila je vrlo neizvjesne kvalifikacije.

Kvalifikacije koje je definirala kiša

Ključna sesija dana, kvalifikacije, započela je na suhim gumama. Vozači su odmah pojurili po brze krugove jer je prognoza najavljivala skoru kišu. Freddie Slater iskoristio je početne uvjete i postavio vrijeme kruga koje se kasnije pokazalo nedostižnim.

Crvena zastava donosi konačnu odluku

Ubrzo je počeo jaki pljusak i staza je postala preopasna za vožnju. Direkcija utrke prekinula je sesiju crvenom zastavom zbog sigurnosti. Donesena je konačna odluka da se kvalifikacije neće nastaviti, pa su rana vremena postala konačna. Slater je time osigurao drugu uzastopnu pole poziciju, ispred Théophilea Naëla i Pedra Clerota.

Kazne promijenile konačni poredak

Dan nije završio s akcijom na stazi. Suci su nakon sesije pregledavali incidente i podijelili kazne. Tuukka Taponen kažnjen je pomakom od tri mjesta na startu zbog ometanja. Petorica vozača, među kojima su Charlie Wurz i Mari Boya, dobili su identične kazne jer su stekli prednost izlaskom sa staze.

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