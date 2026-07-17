Masivan odron za vrijeme evakuacije, sve je nestalo u trenutku! Stižu dramatične snimke

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Nevjerojatna snimka iz Kine. Kamerom iz vozila uhvaćen je trenutak odrona tona stijenja s planine na kuće i poslovne objekte u podnožju planine na jugozapadu zemlje.
Stanovnici su na moguću opasnost bili upozoreni nekoliko sati prije odrona, a do nesreće je došlo tijekom njihove evakuacije. 10 osoba izvučeno je iz ruševina, za sada nema podataka o poginulima. Uzrok odrona, pretpostavlja se, višednevne su obilne kiše na tom području.