Masivan odron za vrijeme evakuacije, sve je nestalo u trenutku! Stižu dramatične snimke

ZBRISANO SA ZEMLJE /

Nevjerojatna snimka iz Kine. Kamerom iz vozila uhvaćen je trenutak odrona tona stijenja s planine na kuće i poslovne objekte u podnožju planine na jugozapadu zemlje.

Stanovnici su na moguću opasnost bili upozoreni nekoliko sati prije odrona, a do nesreće je došlo tijekom njihove evakuacije. 10 osoba izvučeno je iz ruševina, za sada nema podataka o poginulima. Uzrok odrona, pretpostavlja se, višednevne su obilne kiše na tom području.