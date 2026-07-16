Hit prvenstva nije samo Haaland, nego i Victoria Beckham: Ovog puta zbog svojih reakcija

HIT DANA /

Hit prvenstva nije samo Erling Haaland, nego i Victoria Beckham. Ovog puta zbog svojih reakcija. Ovo je Victoria na utakmici Engleska - Norveška. Hladna, mirna, kao da se ništa ne događa dok Bellingam zabija za 2:1, i dok svi oko nje luduju. Postala je meme, o tome je pisao Guardian, David se opravdavao da je ona slavila u sebi, da su njezine reakcije malo sporije od njegovih...a onda sinoć, i Victoria u deliriju.

Možda ne kao njezin suprug, ali ovog puta je slavila jedini gol Engleske na utakmici. Bio je ondje i Mick Jagger. Francusko ispadanje pratio je Timothee Chalamet koji je na utakmicu stigao s ocem.

Ondje je bio i glumac Javier Bardem, ovog puta bez Penelope Cruz koja je dosada pratila sve utakmice Španjolske. Prvenstvo od početka prati i Brad Pitt koji je inače veliki fan Liverpoola.