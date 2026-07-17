Rade po buri, kiši i snijegu: 300 radnika privodi kraju projekt koji će skratiti put do Zagreba

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VOZAČI JEDVA ČEKAJU /

Vozače uskoro očekuje brže i jednostavnije putovanje između Istre i ostatka Hrvatske. Početkom 2027. godine trebao bi biti dovršen puni profil Istarskog ipsilona, čime će se put od Pule do Zagreba skratiti na oko dva i pol sata.

Radovi na čvoru Matulji, gdje će se Istarski ipsilon spojiti na mrežu Hrvatskih autocesta, ulaze u završnu fazu.

Dovršetkom novih vijadukata uklonit će se jedno od najvećih prometnih uskih grla na prilazu Istri. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković istaknuo je da upravo tim dijelom Istarskog ipsilona prolazi oko 40 posto turističkog prometa.

'Kada govorimo o Istarskom ipsilonu, vrijednost cijelog projekta iznosi oko 200 milijuna eura. Riječ je o dionici dugoj deset i pol kilometara od tunela Učka do čvora Matulji. Prva četiri kilometra bit će puštena u promet vrlo brzo, čak šest mjeseci prije roka, a cijela dionica zajedno s čvorom Matulji početkom 2027. godine', rekao je Butković.

Na gradilištu 300 radnika

Jedna od najzahtjevnijih faza projekta upravo je izgradnja dionice od tunela Učka do Veprinca. Obje prometne trake na toj dionici bit će otvorene za desetak dana, također šest mjeseci prije planiranog roka.

Na gradilištu svakodnevno radi oko 300 radnika. Jedan od njih, inženjer Dražen Pernić, kaže kako je ponosan što sudjeluje u projektu koji će trajno promijeniti prometnu povezanost Istre.

'Za deset ili dvadeset godina moći ću reći da sam radio na ovom projektu i dao svoj doprinos. To je važno i za Primorsko-goransku županiju i za Istru', rekao je Pernić.

Najavljeno je i povezivanje Žminja i Labina, čime bi Istarski ipsilon u budućnosti prerastao u svojevrsni 'istarski iks', dodatno unaprijedivši prometnu mrežu poluotoka.