Plenković u velikom obraćanju u Saboru bombastično najavio: 'Y će možda postati X!'

Podnoseći godišnje izvješće o radu Vlade u Saboru, premijer Andrej Plenković u srijedu se osvrnuo na velike infrastrukturne projekte te najavio što će se raditi u naprednom periodu.

"Da ne bi ispalo da se ne čini ništa. Situacija je takva da ispada kao da su šarene laži – autocesta do Siska se 'sama' izgradila, druga cijev Učke se sama probila, stara se sama obnovila, Pelješki most usput stoji – zaboravili smo ga već. Ono što sada rade Hrvatske ceste, kako bi riješile jedini pravi čep – Omiš i Split – apsolutni je prioritet u ovom mandatu. Dao sam jasnu zadaću da se to mora riješiti. To Split zaslužuje", rekao je.

Nastavio je da se planira i prošrenje mreže autoputa u Istri.

'Imamo sluha da se Y možda pretvori u X'

"Istarski ipsilon do kraja iduće godine bit će dovršen – duplicirat će se most na Mirni i vijadukt Limska draga. U Istri smo, kao da nitko ne zna, u nekoliko godina šarenih laži 70 kilometara poluautoceste pretvorili u puni profil autoceste. Vi iz Istre to znate – onako usput smo to napravili. Imamo sluha i da se Y možda pretvori u X, da se izgradi još 20 kilometara od Žminja do Labina. To bi za Istru bilo korisno, a usput će i do Matulja biti dovršeno 12 kilometara punog profila autoceste. Pitanje autocesta riješili smo zauvijek", rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na koridor 5C te rekao što ga je zateklo na početku mandata u Banskim dvorima.

"Shvatio sam da se dio našeg koridora preprojektira praktički u brzu cestu. Bilo mi je čudno – kako transeuropski pravac svesti na nešto što nije. Pa smo našli sredstva, dovršili most preko Save kod Svilaja, pustili 25 kilometara dionice Osijek – Beli Manastir, i sada, prije 10 dana, otvorili zadnjih 5 kilometara do mađarske granice", rekao je.

Spor napredak željeznice

Složio se s kritikama oporbe da stvari u projektima željeznice napreduju puno sporije nego što bi željeli te najavio 70 novih vlakova Končara. Investicije u obalu i riječke luke nazvao je bez presedana.

"Garantiram da nitko nije svjestan koliko se u obalu i otoke investiralo", naveo je premijer.

