Plenković podnosi izvješće o radu Vlade: 'Mir i sigurnost više nisu zajamčeni'

Premijer Andrej Plenković danas podnosi Saboru godišnje izvješće Vlade koje je obvezan podnositi jedanput godišnje, na jesenskom zasjedanju.

Ključne informacije:

Ovo je deveto Plenkovićevo izvješće otkad je premijer

Premijerovo izlaganje može trajati do sat vremena i zastupnici mu ne mogu replicirati

O njegovu izvješću mogu govoriti samo predstavnici klubova, njih 15 po 20 minuta

Pratite tijek uživo ovdje:

'Gospodarstvo radeste 18 kvartala zaredom'

10.27 - „E sad malo ono što vi nazivate hvalom. Prvo – hrvatsko gospodarstvo raste 18 uzastopnih kvartala, od početka 2021. i kraja pandemije. Ono je među najbržima po stopi rasta u EU. Projekcije su da će rast iznositi oko 3,3 posto. BDP po stanovniku porastao je s 11.000 na 22.000 eura, dosegnuvši 77 posto prosjeka EU-a, nasuprot 62 posto u 2015. To su izvješća o napretku.

Iznad smo Slovačke, koja je na 75 posto, Grčke koja je na 70, Latvije koja je na 71, Bugarske koja je na 66, a dostigli smo razinu Mađarske. Cilj nam je do kraja mandata dosegnuti 80 posto razvoja – primjerice, Poljska je na 79, a Portugal na 82 posto.

Kada, po iskustvu drugih, dolazi do preokreta u trendovima korištenja slobodnog kretanja i mobilnosti, onoga što se nekada nazivalo iseljavanjem, prati sve to ozbiljna fiskalna politika. Deficit proračuna stalno je ispod tri posto, unatoč krizama, a javni dug, koji je nakon pandemije iznosio 86 posto, danas je smanjen na 56,9 posto udjela u BDP-u – što je najniža razina u više desetljeća.“

Rekao je da kreditne agencije nisu povezane s HDZ-om te naveo da su one potvrdile kako smo zaslužili biti na investicijskoj razini kreditnog rejtinga. „To Hrvatska nikada nije imala. Kada smo krenuli, bili smo, kolokvijalno rečeno, u 'junk' razini kreditnog rejtinga. Iduće godine ući ćemo u OECD – bit će to nova potvrda sazrijevanja.“

„Lani smo dosegnuli osmo mjesto u svijetu po ispunjavanju ciljeva održivog razvoja. Plaće – kumulativna inflacija u našim mandatima iznosi oko 35 posto. Podaci o plaćama od 2016. pokazuju: minimalna bruto plaća porasla je za 134 posto, prosječna plaća za 92 posto, medijalna plaća za 90 posto, a prosječne mirovine za 93 posto. Je li to dovoljno? Nije, ali je trend većih primanja jasan.“, rekao je premijer.

Nstavio je: "U našim mandatima otvoreno je više od 300.000 novih radnih mjesta. Imamo rekordan broj ljudi koji rade – milijun i 780 tisuća zaposlenih. Takav broj nije postojao nikada, ni kad nas je bilo više po populaciji. Nezaposlenost je povijesno niska, oko 4 posto, a broj nezaposlenih je oko 76.000. U Hrvatskoj danas ne radi samo onaj tko nije u stanju napraviti iskorak da nađe posao – takvo je tržište rada danas. Kad smo krenuli 2016., omjer zaposlenih i nezaposlenih bio je takav da je na jednu nezaposlenu osobu dolazilo četiri zaposlena. Danas, na jednog nezaposlenog dolaze 23 zaposlena. Ako to nije napredak u devet godina, ne znam koji bi mjerljiv podatak bio po guštu oporbe da kaže da možda nije to tako loše kao što izgleda kao što je rekao Bata Stojković kada je padao most!.

'Razbijanje inventara na Markovom trgu'

10.20 - Nakon što je Plenković podsjetio da su prije dvije godine iz oporbe „razbijali inventar na Trgu svetog Marka, pa dolazili pred Banske dvore, gdje je zabranjeno prosvjedovati, zazivali rušenje i ponovno ostali u oporbi“, rekao im je da nijedna njihova taktika nije uspjela.

„Ljudi malo bolje vide od vas kako se živi, mi to znamo – imputirati nama da ne znamo je nešto najbezobraznije i najnetočnije. Onaj tko vodi Vladu devet godina sigurno zna kako se živi.“

10.09 - Plenković je počeo iznošenje izvješća:

"Činjenica da smo ovdje tri mandata u kontinuitetu potvrda je političke stabilnosti, da s našim partnerima u parlamentarnoj većini nastojimo obavljati povjerenje sugrađana koji su nam tri puta dali odgovornost da vodimo zemlju. Današnje globalne okolnosti su takve da mir i sigurnost više nisu zajamčeni. Ruska agresija na Ukrajinu, ratovi na Bliskom istoku i u Africi, rastući migracijski pritisci, energetske i klimatske krize te kibernetičke prijetnje duboko mijenjaju okolnosti. Svaka država mora jasno definirati i štititi nacionalne interese, ali ostati vjerna svojim vrijednostima i načelima. Mi to činimo predano, s vizijom boljitka naših građana."

"Pouzdan smo partner EU-a i NATO-a", nastavio je.

"Osigurali smo u krizama gospodarsku otpornost, održali društvenu solidarnost u vremenima kada su se krize ispreplitale. Za razliku od onih koje smo čuli i uvoda koji traže razdor, mi tražimo stabilnost. Hrvatska se ne vodi pesimizmom i slikom permanentne krize i lošeg stanja."

Osvrnuo se i na kritike:

"Stopa siromaštva? SDP je završio svoj mandat s milijun i 200 tisuća ljudi u riziku od siromaštva. Danas ih je oko 800 tisuća, a prema Eurostatu puno je manje ljudi u riziku od materijalne deprivacije. Korigirajte svoje izvore.

Borba protiv korupcije kao pošasti društva – naša pravosudna tijela rade po zakonu, ne štite nikoga. Korupcija ima ime i prezime, a imaju punu podršku USKOK-a, DORH-a, EPPO-a i policije da otkrivaju sve počinitelje".

Komentirao je i prozivke Grmoje: "Vaše aluzije da se u Hrvatskoj dopušta ili promovira pedofilija – molim vas da ne miješate Istanbulsku konvenciju za sprečavanje nasilja nad ženama i obitelji, koja ima za cilj jačati nacionalne mehanizme da spriječimo divljake koji tuku žene. Vi koji miješate konvenciju s nečim što s time nema veze, adresirajte to na Grad Zagreb i Možemo!, pa uputite kritiku tamo gdje treba, a uključite se s nama u borbu protiv nasilja nad ženama."

Osvrnuo se na migracije i strane radnike:

"Da bismo zadovoljili potrebe tržišta rada, imamo oko 160 tisuća stranih radnika. To je dobro – teško da bismo bez njih imali ovako vibrantno gospodarstvo kao danas.

Vodimo računa o tome da oni koji dođu žive dostojanstveno i da ne utječu na naš način života, i zato smo poduzeli obilje mjera. Nadam se da malo otvarate oči dalje od svog praga i gledate što se dogodilo u drugim zemljama – kod nas nije.

Dječji komentari da ćemo slušati šarene laži i ružičaste slike – ne. Zadaća izvješća je podnijeti podatke o radu Vlade, koja ne smatra da je riješila sve probleme, niti da je sve što činimo idealno. Ali svakog dana trudimo se da nam bude bolje. Jesmo li uspješni, određuju građani na izborima."

9.30 - Predsjednik Sabora Gordan Jandroković upozorio je da iznošenje izvješća može trajti najviše sat vremena, a da replike nisu dozvoljene. Prije samog početka, rekao je da je Nikola Grmoja podnio zahtjev za stankom.

"Devet godina je vladavina Andreja Plenkovića u kojima ste Hrvatsku pretvorili u zemlju nesigurnosti, korupcije i duboke nepravde. Prvo ste ukinuli kvote za uvoz strane radne snage i otvorili vrata stihijskom uvozu stranih radnika bez ikakve kontrole. Niste zaustavili ilegalne migracije, danas nam iz Njemačke stiže avion s ilegalnim migrantima. Ovdje je popis svih deportacijskih letova kojima nam zapadne zemlje vraćaju ilegalne migrante koje ne žele. Vi šutke gledate i prihvaćate na štetu nacionalnih interesa", rekao je Grmoja.

Nastavio je: "Treće – inflacija, najveća u tri desetljeća – to je rezultat vaših mjera, uvođenja eura u najgorem mogućem trenutku. Cijene hrane otišle su u nebo, najviše stradavaju umirovljenici i ljudi u privatnom sektoru.

Četvrto – dopuštanjem rodne ideologije i Istanbulske konvencije otvorili ste vrata ideološkim eksperimentima nad našom djecom. Danas u vrtićima i školama gledamo pokušaje uvođenja suludih rodnih teorija, čak i normalizacije pedofilije. To je rezultat poteza vaše vlade.

Peto – korupcija, simbol vaše vladavine. Najogavniji slučaj vašeg ministra zdravstva Vilija Beroša, koji se urotio s mafijom protiv hrvatskih pacijenata. Zaposlili ste ga natrag u bolnicu."

Nastavio je da ga je zaposlio natrag u bolnicu da operira mozak i kralježnicu, uspoređujući to s vožnjom automobila.

Stanka je odobrena.

Mirela Ahmetović Ametović je također tražila stanku u ime Kluba SDP-a.

Rekla je da rad premijera nosi "ponosno medalje USKOK-ovih osuđenika i osumnjičenika" te ih je pobrojala: Sanader, Kuščević, Horvat, Žalac, Aladrovića, Miloševića, Banožića, Dabra. "I, najnovije i najogavnije – nosi ime Beroša", rekla je zastupnica.

Nastavila je da frizira veličanstvenu pobjedu protiv inflacije 2024., iako inflacija sada gori toliko da ju je čak i MMF korigirao naviše. Ali ne i premijer – on u rebalansu proračuna drži inflaciju nižom od službenih podataka. On manipulira statistikom i govori o rastu plaća, a ne o siromaštvu po kojem smo najgori u eurozoni. "To Plenković prešućuje."

Nastavila je i da prešućuje kada se „pravi mrtav“ kad govori o statistici fijaska vezano uz inkluzivne dodatke ljudima koji su umrli ne dočekavši ih.

Rekla je da će Plenković iznositi lažnu statistiku i dodala: "Građaninu, onima 200.000 blokiranih, 750 tisuća na rubu siromaštva i obiteljima 15.000 umrlih prije nego što su dočekali inkluzivni dodatak, vrijedi to onoliko koliko i papir na kojem je ta lažna statistika."

Sandra Benčić (Možemo!) zatražila je stanku od 10 minuta u ime Kluba. I ona je rekla da će Plenković krenuti "ne s fotošopiranom, nego AI-generiranom slikom".

"Radničkim obiteljima Plenković danas neće govoriti. Danas, 2025., nakon 10 godina njegove vlade, radničke obitelji trebaju raditi četiri godine duže za medijalnu plaću da bi si priuštile stan. Trebalo im je 13 godina medijalne plaće 2016., a danas im treba punih 17. Kako žive radničke obitelji? Tako da njihova primanja ne pokrivaju ni osnovne troškove prehrane i stanovanja" rekla je Benčić.

Nastavila je: "Plenkovićeva Hrvatska je ona u kojoj, ako se razbolite i odete na dugotrajno bolovanje, možete živjeti od 400 eura. To ne pokriva ni troškove hrane". Dodala je da Plenkovićeva Hrvatska nije crna za sve i navela da profiti banaka i trgovačkih lanaca rastu.

Anka Mrak Taritaš (GLAS) pridružila se zahtjevu za stankom.

"Bez stranih radnika hrvatsko gospodarstvo ne može opstati, o njima se mora voditi računa ne samo zbog toga, nego i zato što bez njih ne mogu opstati ni mirovine. U riziku od siromaštva živi 37 posto starijih osoba iznad 65 godina, a ako žive sami, taj postotak iznosi 61. Voljela bih da se Plenković referira na ono od jučer – željeznički projekti u Hrvatskoj financirani iz EU-a toliko se sporo realiziraju da je Komisija odlučila dio neutrošenih sredstava prebaciti u nove kohezijske politike EU-a. Pitam – trebaju li nam željeznice ili možda europski novac?"

Ante Sanader je također, u ime HDZ-a, tražio stanku.

"Čuli smo da smo u desetoj godini mandata Vlade, samo godinu dana nakon izbora, i interesantno je čuti premijera i rezultate Vlade. Oni koji su bili u protekla dva mandata dali su potporu i za treći mandat, što najbolje potvrđuje rad, aktivnosti i, iznad svega, uspjehe ove Vlade u proteklom razdoblju i u ovom periodu kada ste savladavali najveće krize. To je dalo povjerenje ovoj Vladi da i dalje vodi Hrvatsku."

Nino Raspudić, u ime Kluba nezavisnih zastupnika, također je zatražio stanku te pozvao javnost da to iskoriste na "pozitivan način": "I to uz šalicu toplog čaja i dekicu – da zamisle kako se radi o fikciji, romantičnoj sapunici, i da u tih 60 minuta pokušaju zamisliti da žive u toj zemlji dembeliji o kojoj će slušati. Ali naša je dužnost upozoriti ih da sadržaj koji slijedi nema nikakve veze sa stvarnim ljudima i događajima."

Uskoro više...