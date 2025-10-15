Poznato kada će sjesti godišnji dodatak na račune: 'Oni će imati mirovinu veću od 1000 eura'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u srijedu je podnio godišnje izvješće o radu Vlade te se osvrnuo na ono što se kolokvijalno naziva "trinaesta mirovina" koja se očekuje da će se umirovljenicima isplatiti do kraja godine te je najavio gradnju 18 centara za starije osobe.

"Jačamo položaj umirovljenika, razumijemo da im je teško. Unatoč velikom rastu i velikim brojkama, oni koji su sami sa svojom mirovinom žive teško – to znamo i razumijemo. Zato je promijenjena formula usklađivanja mirovina. Zadnje usklađenje bilo je 6,48 posto u rujnu, i isplaćeno – to je treće najveće usklađivanje od 1990. do danas. Isplatili smo 11 jednokratnih potpora u vrijednosti od 170 milijuna eura. Godišnji dodatak – ne postoji trinaesta mirovina, nije realno jer nemamo tih novaca za punu mirovinu, ali jedna godina staža vrijedi šest eura i košta državni proračun 210 milijuna eura. Isplatit ćemo to na kraju ove godine. Da možemo dali bismo više. Kad se izračuna to je u prosjeku 172 eura", rekao je.

Nastavio je: "Kad se to dogodi, prosječna mirovina bit će iznad 700 eura, a cilj Vlade je doći do 800 eura." Rekao je da će oni koji su radili 40 i više godina, starosnu mirovinu imati veću od 1000 eura.

Gradi se 18 novih centara za starije osobe

"Gradimo 18 novih centara za starije osobe – koja god se županija prijavila, dobila je novac od Vlade, tri nisu. To nije dovoljno. Radi se o kombinaciji stacionarne i vaninstitucionalne skrbi", rekao je i dodao da kao narod starimo i da će se zato donijeti i posaebni Zakon o starijim osobama.

