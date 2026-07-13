Probijen tunel Kozjak: Split će biti 20 kilometara bliže autocesti A1

Tunel Kozjak, koji će povezivati Dalmatinsku zagoru s obalom, Vučevicu s Kaštelima i autocestu s gradskom lukom, probijen je u ponedjeljak nakon više od dvije godine od početka radova, čemu je nazočio i potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Tunel Kozjak se gradi u sklopu projekta "Novi ulaz u Split", riječ je o čvorištu Vučevica na A1 – tunel Kozjak – čvorište na DC8 – Trajektna luka Split. Glavna cijev tunela Kozjak duga je 2,5 kilometara, a predviđena je i spojna cesta do Kaštela.

Tunel Kozjak će spojiti autocestu A1 i zaleđe kao i budući Most sv. Duje u Kaštelima. Cilj projekta je skratiti put do Splita za 20-ak kilometara i izravno spojiti Kaštela i gradsku luku na autocestu, čime bi se zaobišle pretrpane istočne prilaze gradu.

Ministar Butković je naglasio kako je taj projekt od strateške važnosti za razvoj prometne infrastrukture i daljnjeg unapređenja prometne povezanosti splitskog područja. Projekt predstavlja ključnu prometnu poveznicu između dalmatinskog zaleđa i grada Splita te se provodi u tri faze, s ciljem uspostave potpuno funkcionalne veze između autoceste A1 i Trajektne luke Split. Vrijednost prve faze projekta iznosi 74,6 milijuna eura, a izvođač radova je tvrtka China road and Bridge Corporation.

"Ovo je povijesni trenutak. Riječ je o jednom od najvećih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj. Probijanjem cijevi tunela završena je prva faza projekta koji će se financirati iz europskih sredstava. Još nam ostaje spoj na državnu cestu D8 koji slijedi nakon otvaranja tunelske cijevi koja će se opremiti i dovršiti", kazao je Butković dodavši kako su u toj županiji u provedbi veliki infrastrukturni cestovni projekti.

Slijedi most preko Kaštelanskog zaljeva

Direktor Hrvatskih cesta Ivica Budimir rekao je da su zadovoljni kako se završilo probijanje tunela. Dalje ih očekuje, nastavio je, most preko Kaštelanskog zaljeva te vjeruje da će gradovi Split i Kaštela brzo donijeti izmjene prostornog plana, nakon čega će nastaviti projekt. Podsjetio je kako ta dionica počinje na A1, a završava u splitskoj luci zbog čega su se angažirali na više frontova.

"U ovom projektu, od spoja državne ceste D8 na četiri kilometra postoje određene poteškoće jer se protegla procedura ishođenja građevinske dozvole. Bilo je određenih negodovanja oko te trase, pa nismo mogli pristupiti u posjed za dokaz pravnog interesa. To se sada rješava i nadam se da ćemo u skorije vrijeme ishoditi građevinsku dozvolu i nastavljamo radove. Taj je dio isto ugovoren s kineskom tvrtkom", izjavio je Budimir.

Novinare je zanimalo kako je moguće da se na traci buduće ceste nalazi pet legaliziranih vila koje će, kako je najavio Budimir, morati rušiti, na što je odgovorio da su neke od njih legalizirane, ali i nadograđivane, dok su druge nelegalizirane, dodavši kako se oni koji se "time trebaju baviti, bave".

Upitan za 300 parcela koje treba otkupiti Budimir je odgovorio da je otkupljeno tek stotinjak parcela, od vlasnika drugih 100 parcela su dobili privolu, te je ostalo stotinjak parcela na koje trebaju ući s policijom i zaštitarima.