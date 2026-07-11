Špica sezone u punom mahu: Kroz splitsku trajektnu luku prošlo 65 tisuća putnika

'SVE JE POČELO JUČER' /

Drugi srpanjski turistički vikend donio je gužve i kolone na cestama. Na pojedinim dionicama autoceste prema moru vozi se usporeno, u kolonama u pokretu koje su dosezale tri kilometra između čvorova Novigrad i Bosiljevo, kod naplatne postaje Trakošćan, te prema graničnom prijelazu Bajakovo zbog prometne nesreće između Karlovca i Jastrebarskog. Kolona je bila duga i pet kilometara.

Pojačan promet zabilježen je i u trajektnim lukama, a najviše putnika bilo je u splitskoj luci. U Split se ovog vikenda slijevaju ljudi iz cijele Europe i šire. Dosadašnja iskustva pokazuju da na Ultra Music Festival stižu ljudi iz čak 140 zemalja svijeta, tako da ne čudi što su pune i zračne i trajektne luke.

Danas nam iz Zračne luke Split kažu da ondje očekuju oko 300 zrakoplova, a hvale se i da su povezani s čak 85 destinacija diljem svijeta. Istovremeno, gužve su i u trajektnoj luci, odakle nam poručuju da će danas kroz nju proći oko 65 tisuća putnika u 14 tisuća vozila. Stoga je uvedena i izvanredna linija za Supetar.

'Počelo je sve jučer. Primjećuje se i posljednje dvije godine da ponedjeljak postaje jači i od subote, tako da očekujemo da će tako biti i početkom tjedna, odnosno da će se ovaj vikend preliti na početak tjedna', rekla je regionalna voditeljica Jadrolinije Split Jelena Ivulić.