Policija spremna za najveći glazbeni spektakl ljeta: 'Prošle godine priveli smo 350 osoba'

Počinje Ultra Europe festival. U Split iduća tri dana stiže više od 150 tisuća posjetitelja iz 140 zemalja svijeta.

S jedne strane spektakl najveće svjetske DJ zvijezde i turistički procvata, s druge strane gužve i dežurne službe na nogama 24 sata na dan. Naročito policija. Stigla im je i pomoć iz cijele zemlje.

Na Park mladeži pristižu posjetitelji, a sve prati naš reporter Rade Županović koji je razgovarao s voditeljem Službe za prevenciju PU splitsko dalmatinske Paškom Ugrinom.

Što možemo reći za ovu godinu? Je li bila izazovnija u pripremi nego što je to bilo prethodnih godina?

U svakom slučaju, sve samo ne rutinski posao. To je zahtjevna zadaća, bez obzira na iskustvo koje je iza nas. Radimo najbolje što znamo. U međuvremenu je ostvarena dobra koordinacija s organizatorom, s obzirom na njihovu odgovornost i poseban naglasak na rad redarske službe.

Dosta posla posljednjih godina bilo je za djelatnike Hitne medicinske pomoći. Policija je uz njih najaktivnija u prevenciji svih neželjenih događaja koji prijete kada se ovakve manifestacije održavaju u gradu Splitu.

Broj policijskih postupanja uvjetuje prevencija zlouporabe opojnih droga. Prošle godine imali smo oko 350 privedenih osoba. Pretežito se radi o stranim državljanima. Međutim, policija poseban naglasak stavlja na kontrolu ulaza, zabranu unošenja predmeta koji ne bi trebali biti na javnom okupljanju te na ponašanje pojedinaca ili skupina s elementima nasilja. Policija u Splitu posebnu pozornost pridaje ne samo javnom okupljanju, nego i široj zoni grada Splita.

Jeste li imali postupanja kada je u pitanju zlouporaba opojnih droga u pripremi same Ultre tijekom prethodnih nekoliko dana?

Da, imali smo. Svi koji prate medije i izvješća splitske policije vidjet će pojačanu aktivnost u ovom razdoblju. Ono što je u fokusu interesa, osim droge za osobnu uporabu, koja se tretira kao prekršaj, jest i nedozvoljena proizvodnja i promet droga. Prošle godine imali smo 12 ozbiljnih kaznenih djela, a među počiniteljima su djelomično bili i strani državljani. Taj dio i ove je godine u fokusu interesa specijaliziranih policijskih službenika.

Što očekujete u sigurnosnom aspektu?

Povoljno stanje javnog reda i mira. Ne isključujemo ni neke nepredviđene događaje. Imamo odgovor za svaku situaciju. Spremni smo sačuvati javni red i mir te sigurnost posjetitelja.