Što voze Hrvati? Otkriveno koju marku najviše kupuju, a jedno zaobilaze u širokom luku

Novim će automobilom uskoro na cestu Zagrepčanka Olja Jovanović Zurovac, ali uz stare navike.

"Ja želim zvuk dizela i ono na što je čovjek navikao. Ne treba mi ni grijanje sjedala, ni grijanje volana, ni sve te tehničke nove mogućnosti, nego eto - ono na što sam navikla", priznaje.

Zato traži rabljeni automobil u dobrom stanju. I nije jedina koja ovih dan obilazi auto salone. Jer novi podaci Promocija Plusa pokazuju porast prodaje novih automobila od pet i pol posto.

"Danas svaka obitelj ima po dva-tri automobila, zato je takav promet u Zagrebu", smatra Olja.

Izbor Hrvata

Iako se već tradicionalno i ove godine najbolje prodaju automobili njemačkih marki, vlasnik autosalona rabljenih vozila nam kaže da kupci usvajaju i nove navike.

"Što se tiče dizela, benzina, tu se sad lagano stvari mijenjaju, ljudi pokušavaju prelaziti na benzin i to lagano ide. Međutim, električna vozila kao rabljena još uvijek nisu zaživjela. Makar, moje iskustvo je da su oni sada u best buy ponudi jer gube enormno puno u odnosu na nova električna vozila", kaže vlasnik autosalona rabljenih vozila Ivan Pehar.

U Hrvatskoj je u prvoj polovini godine prodano 43 i pol tisuće osobnih vozila.

Najviše je prodano Škoda, gotovo šest tisuća. Slijedi Volkswagen s gotovo pet i pol tisuća prodanih automobila. Opel je treći najprodavaniji, četvrti je Renault, a na petom mjestu najviše traženih je Toyota.

Benzinac, dizel ili nešto treće?

"Imali smo porast od nekih pet posto što se tiče novih vozila. Što se tiče uvoza rabljenih vozila izvana, tu je bio jedan pad od 11 posto u odnosu na šest mjeseci u prošloj godini. Malo se u zadnje vrijeme kod novih vozila povećao broj benzinaca, ali kod uvoza su to i dalje u najvećem broju dizelaši", navodi voditelj Odjela za tehnički pregled Centra za vozila Hrvatske Luka Dorić.

Gotovo polovina kupaca bira vozila na hibridni pogon. Slijede benzinci s udjelom u prodaji od 38 posto. Na trećem mjestu su dizelaši s 10 posto. Pet posto kupaca bira električna vozila, dok su na samom dnu vozila na plinski pogon.

Rast prodaje, očekivano, pokreće turistička sezona.

"Povećanje flote u rent s car vozilima s obzirom na to da je sad sezona i da je to taj sezonski dio kad se auti dosta registriraju", dodaje Pehar.

Samo u lipnju prodano je gotovo devet tisuća vozila. Stotinjak više nego u istom mjesecu prošle godine.