Reci mi što voziš, pogodit ću tvoj IQ: Vlasnici ovog auta su najinteligentniji?

Prema novom istraživanju vaš automobil može dati jasan pokazatelj vaše inteligencije.

Prema pisanju Daily Stara, istraživači s platforme Freebets u listopadu su zamolili 2000 britanskih vozača da polažu IQ test (test inteligencije) i pitali su ih koji automobil voze. Rezultati tog istraživanja pokazali su da su vozači Volva najpametniji na cesti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uvijek je postojala percepcija da su vozači Volva razumni i evo dokaza", rekao je glasnogovornik platforme Freebets Tim Agnew.

Vozači Volva dobili su 115 bodova na IQ ljestvici, što ukazuje da su natprosječne inteligencije. No, vozači BMW-a i MINI-ja imali su najniži IQ, što ih potencijalno čini najgorim vozačima. Imali su samo 87 na IQ ljestvici što se smatra ispod prosjeka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poznate vozačice Volva su Megan Fox, Jennifer Garner i Kate Winslet, a pokojni bivši izbornik Engleske Sven-Goran Eriksson, glumac Paul Newman i glazbenik Kurt Cobain također su vozili Volvo.

Foto: Shutterstock / Ilustracija

Vozači Škode, Tesle, Toyote i Honde također su ušli među prvih pet što znači da imaju viši IQ od ostalih vozača. Vozači Land Rovera, Vauxhalla i Fiata bili su među pet najgorih.

Među vozačima s najnižim IQ-om su vlasnici Audija

"Ako ste vozač Škode, Tesle, Toyote ili Honde, možete sami sebe potapšati po ramenu", kazao je Agnew.

Rezultati IQ testa od 130 i više smatraju se "vrlo superiornom" inteligencijom, dok je 120 do 129 "superiorno", 110 do 119 "visok prosjek", 90 do 109 "prosjek", 80 do 89 "nizak prosjek" i 70 do 79 je "granično", dok 69 i niže označava "intelektualni invaliditet".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vozači Škode zauzeli su drugo mjesto s 113, Tesle zajedno s Toyotom s 112 i Hondom na trećem mjestu s 111. Vozači Volkswagena bili su peti s 109, Nissan šesti s 107, Hyundai i Kia sedmi s 106, Ford osmi s 102, Jaguar deveti s 11 i Mercedes-Benz deseti s 99.

Među vozačima s najnižim IQ-om su vlasnici Audija na 11. mjestu s 98, Peugeota i Renaulta s 96 na 12. mjestu, Land Rovera na 13. mjestu s 91, Vauxhalla na 14. mjestu s 90 i Fiata na 15. mjestu s 89. Vozači BMW-a i Minija su na dnu tablice na 16. mjestu sa samo 87.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Sarah je prva transrodna osoba izabrana u američki Kongres: 'Ne radim ovo da bih ispisala povijest'