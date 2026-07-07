Pijani tinejdžeri krenuli u ludu vožnju, a robotaksi ih izdao: Završili ravno u rukama policije

Dvojica tinejdžera koja su angažirala Waymov automobil kako bi se jedno poslijepodne zabavljali privedena su nakon što ih je vozilo bez vozača odvezlo do policije u kalifornijskom gradu San Mateu.

Petnaestogodišnjaci su navodno pili alkohol i pucali vodenim kuglicama iz igračke pištolja dok su se vozili u autonomnom automobilu u ponedjeljak, navodi se u objavi policije na društvenim mrežama.

Waymo je zaustavio automobil na parkiralištu i obavijestio policiju, koja je privela tinejdžere.

Fotografije koje je objavila policija prikazuju pet policajaca, od kojih je jedan sa psom, kako okružuju automobil u trgovačkom centru južno od raskrižja El Camino Reala i autoceste 92.

Policija je u objavi priznala da je u tom planu bilo "određene domišljatosti", ali je istaknula da su maloljetničko konzumiranje alkohola i mahanje čak i igračkim pištoljima prema nepoznatim osobama "loše ideje".

Waymovi automobili imaju unutarnje kamere, a snimke mogu pratiti zaposlenici tvrtke. Na stranici za korisničku podršku Waymo navodi se da u "hitnijim okolnostima" tim za podršku "može pristupiti prijenosu videa uživo tijekom vožnje".

Waymo, odjel za autonomnu vožnju koji je nastao iz Googleova programa razvoja robotskih automobila, već pruža potpuno autonomne plaćene usluge robotaksija u San Franciscu, Los Angelesu, Phoenixu, Atlanti i Austinu, a najavio je širenje, među ostalim, na Miami i Washington, D.C., dok nastoji proširiti poslovanje izvan nekoliko početnih tržišta.

Waymo je također objavio da planira započeti širenje u Europu pokretanjem usluge robotaksija u Londonu.