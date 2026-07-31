HDZ-ov Sokol kritizirao EU: 'Svi koji su ušli ilegalno moraju biti deportirani'

Oko 60 tisuća migranata ušlo je u nešto više od 24 sata u španjolsku enklavu Ceutu na sjeveru Afrike.

Bruxelles umiruje i poručuje da su europske granice sigurne. U Ceuti oprez ostaje na snazi, a lokalne vlasti i policija traže da većina objekata ostane zatvorena.

Na svom profilu na platformi X reagirala je i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

"Slike koje dolaze iz Ceute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Europsku uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci se moraju odmah zaustavizi, krijumčarske mreže se moraju razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju", poručila je.

Zadužila je i dvoje povjerenika za pomoć u upravljanju situacijom. Među njima je i Dubravka Šuica, povjerenica za Mediteran, koja je u kontaktu s marokanskim vlastima.

Sokol: 'Svi koji su ušli ilegalno moraju biti deportirani'

Zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol smatra da su Europska unija i njezine članice predugo bile tolerantne prema ilegalnoj imigraciji iz trećih zemalja, što je, kako kaže, dovelo do sigurnosnih i socijalnih problema.

Istaknuo je da se europska politika sada mijenja te podsjetio na nedavno izglasanu uredbu kojom bi se trebao olakšati povratak osoba koje su nezakonito ušle u Europsku uniju.

"Naša je pozicija jasna. Oni koji pomažu ilegalnim migracijama trebaju biti najteže sankcionirani, a svi koji su ilegalno ušli na teritorij Europske unije moraju biti deportirani", poručio je Sokol.