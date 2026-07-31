Osječanka ostala bez više od 30.000 eura: 'Agentima' novac predala na ruke

Lažni agenti prevarili su 78-godišnju Osječanku za više od 30.000 eura, a policija intenzivno traga za počiniteljima, izvijestili su iz Policijske uprave osječko-baranjske u petak.

"Nepoznate osobe su tijekom srpnja putem telefona kontaktirale 78-godišnju Osječanku predstavljajući se kao agenti koji se bave poslovima povrata novca oštećenim osobama u prijevarama te joj ponudili pomoć u vraćanju njenog izgubljenog novca.

Lažnim prikazivanjem činjenica doveli su ju u zabludu te im je oštećena na ruke predala 31.300,00 eura", izvijestili su iz policije.

Policija upozorava građane

Također su upozorili građane, osobito one starije dobi, da ne puštaju u dom nepoznate osobe te naveli primjer žene koja je rekla da joj je na vrata došao muškarac, predstavio se kao policajac, pokazao je značku i rekao je da provjerava novčanice zbog sumnje u krivotvorenje. Ona mu je povjerovala i predala sav novac.

Upozorili su i da ne nasjedaju na ljubaznost nepoznate osobe na vratima, ništa ne potpisuju bez savjeta s osobama od povjerenja i da ne dije osobne i bankovne podatke putem interneta ili telefona.

Preporučili su i posjet internet stranici webheroj.hr, koja je dio projekta Ministarstva unutarnjih poslova, a na kojoj se nalaze detaljne informacije o vrstama prijevara, kako ih prepoznati te konkretne savjete kako se zaštititi i unaprijediti svoju računalnu sigurnost.