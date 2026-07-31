Hari Mata Hari objavio fotografiju iz mladosti i oduševio: 'Koja lafčina'

Hari Varešanović, poznatiji kao Hari Mata Hari, vratio je svoje obožavatelje nekoliko desetljeća unatrag fotografijom iz mlađih dana koja je u kratkom roku izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Na staroj fotografiji popularni pjevač pozira s dugom kosom, izgledom po kojem je nekoć bio prepoznatljiv i koji je obilježio jednu eru njegove karijere. Objava je odmah privukla pažnju brojnih pratitelja, a komentari puni nostalgije počeli su se nizati gotovo odmah.

Obožavatelji oduševljeni

Mnogi obožavatelji nisu skrivali oduševljenje, prisjećajući se razdoblja kada su Harijevi hitovi bili nezaobilazni dio odrastanja cijelih generacija.

"Hari, najdraži pjevač mog djetinjstva", napisao je jedan pratitelj, dok je drugi poručio: "Najljepše pjesme, najljepši glas."

U komentarima su se nizali i brojni komplimenti poput "Živa legenda", "Koja lafčina" te "Uvijek isti gospodin i vrhunski umjetnik", "Najbolji glas ikada"

Glas koji je obilježio generacije

Hari Mata Hari desetljećima je jedno od najprepoznatljivijih imena regionalne glazbene scene. Tijekom bogate karijere osvojio je publiku brojnim hitovima, među kojima se posebno izdvajaju "Lejla", " Volio bih da te nevolim", "Prsten i zlatni lanac", "Strah me da te volim" i mnoge druge.