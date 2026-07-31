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'VRLO NEUGODNO' /

Snažan potres u Italiji: Oštećene zgrade, nestalo struje, stižu prve snimke

Snažan potres u Italiji: Oštećene zgrade, nestalo struje, stižu prve snimke
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Foto: Screenshot 'X'/LastQuake

Zasad nema izvješća o teže ozlijeđenima

31.7.2026.
21:54
Jaga Komazec
Screenshot 'X'/LastQuake
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Potres magnitude 4,7 pogodio je područje Pozzuolija, grada smještenog na vulkanskom području Campi Flegrei u blizini Napulja.

Podrhtavanje se osjetilo u Napulju, Pozzuoliju i okolnim mjestima.

Snimke i fotografije objavljene na društvenim mrežama prikazuju krhotine na ulicama i oštećenja na pojedinim zgradama, dok je u nekim dijelovima nestalo električne energije.

@santinus84 SCOSSA IN DIRETTA!! #napoli #scossa #terremoto #napoli ♬ Punisher - The Hyphenate & Judo Keys

Zasad nema izvješća o teže ozlijeđenima.

@raffaeledechiara12

Terremoto Napoli

♬ audio originale - Raffaele De Chiara

Građani su na platformi EMSC opisivali snažno i dugotrajno podrhtavanje. Jedna osoba iz Quarta navela je da je potres trajao oko 45 sekundi te da je nakratko nestalo struje, ali da nije primijetila štetu.

"Tresli su se lusteri, biljke su se njihale, sve se pomicalo. Strah je bio nevjerojatan", napisala je osoba iz Chiaiana.

Stanovnik četvrti Vomero naveo je da se potres na osmom katu snažno osjećao između 12 i 15 sekundi, dok je osoba iz Stelle napisala da je podrhtavanje bilo vrlo silovito i da je trajalo oko 20 do 25 sekundi.

"Bio sam u podrumu i osjetio snažno vodoravno pomicanje", stoji u još jednom komentaru.

PotresItalijaPodrhtavanja TlaNapulj
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