Snažan potres u Italiji: Oštećene zgrade, nestalo struje, stižu prve snimke

Potres magnitude 4,7 pogodio je područje Pozzuolija, grada smještenog na vulkanskom području Campi Flegrei u blizini Napulja.

BREAKING: Damage has been reported following an earthquake near Naples, Italy.



Authorities are assessing the extent of the damage. There is currently no official word on casualties.#terremoto#earthquake pic.twitter.com/ibck2tymwu — The Daily Brief (@_TheDailyBrief_) July 31, 2026

Podrhtavanje se osjetilo u Napulju, Pozzuoliju i okolnim mjestima.

A short while ago: A magnitude 4.7 earthquake in the Phlegraean Fields, west of Naples, Campania, southern Italy, caused severe damage. pic.twitter.com/ufL231V3d4 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 31, 2026

Snimke i fotografije objavljene na društvenim mrežama prikazuju krhotine na ulicama i oštećenja na pojedinim zgradama, dok je u nekim dijelovima nestalo električne energije.

Zasad nema izvješća o teže ozlijeđenima.

Građani su na platformi EMSC opisivali snažno i dugotrajno podrhtavanje. Jedna osoba iz Quarta navela je da je potres trajao oko 45 sekundi te da je nakratko nestalo struje, ali da nije primijetila štetu.

CCTV footage of the moment a strong earthquake struck Campi Flegrei, west of Naples, Italy, causing major damage. pic.twitter.com/AzUpoeL76l — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 31, 2026

"Tresli su se lusteri, biljke su se njihale, sve se pomicalo. Strah je bio nevjerojatan", napisala je osoba iz Chiaiana.

Stanovnik četvrti Vomero naveo je da se potres na osmom katu snažno osjećao između 12 i 15 sekundi, dok je osoba iz Stelle napisala da je podrhtavanje bilo vrlo silovito i da je trajalo oko 20 do 25 sekundi.

"Bio sam u podrumu i osjetio snažno vodoravno pomicanje", stoji u još jednom komentaru.