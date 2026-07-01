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ŠOK U NAPULJU /

Dvogodišnja djevojčica završila u bolnici: Sumnja se da je progutala drogu

Dvogodišnja djevojčica završila u bolnici: Sumnja se da je progutala drogu
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Foto: Shutterstock/Ilustracija

Djevojčica je zadržana na promatranju, ali prema dostupnim informacijama nije životno ugrožena

1.7.2026.
12:14
Jaga Komazec
Shutterstock/Ilustracija
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Karabinjeri su noćas intervenirali u dječjoj bolnici Santobono u Napulju nakon što je dvogodišnja djevojčica bila pozitivna na THC, glavni psihoaktivni sastojak kanabisa.

Dijete su u bolnicu doveli majka (33) i njezin polubrat. Prema prvim neslužbenim informacijama, sumnja se da je djevojčica progutala vrlo malu količinu droge.

Kako prenosi RaiNews, informacije upućuju na to da je polubrat (15) povremeno konzumirao drogu, no okolnosti slučaja još se trebaju službeno potvrditi.

Djevojčica je zadržana na promatranju, ali prema dostupnim informacijama nije životno ugrožena.

O slučaju su obaviješteni Tužiteljstvo za maloljetnike u Napulju i socijalna služba, koji će utvrđivati daljnje okolnosti događaja.

DrogaNapuljBebaThc
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