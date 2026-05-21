Jak potres u Napulju, treslo se na području supervulkana

Potres je zabilježen u četvrtak ujutro u području Campi Flegrei u Napulju. Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV) izvještava da se epicentar potresa magnitude 4,4 nalazio uz zaljev Pozzuoli na dubini od 3 kilometra.

Potres se osjetio diljem područja Napulja. Mnogi stanovnici su objavili poruke na društvenim mrežama kako bi prijavili podrhtavanje tla. Zasad nije prijavljena nikakva šteta na ljudima ili imovini. Općine Pozzuoli, Bacoli i Quarto odlučile su da škole ostanu zatvorene.

Aktivno seizmičko područje

Flegrjska polja su golemi supervulkan zapadno od Napulja, karakteriziran kaldernom strukturom, drugim riječima, udubljenim područjem nastalim urušavanjem krova drevne magmatske komore. Sa seizmičkog gledišta, područje je vrlo aktivno i podložno fenomenu bradiseizma, koji uzrokuje periodično podizanje i spuštanje tla, uz česte nalete uglavnom umjerenih potresa.

Potresi u tom području uglavnom su plitki, nastaju u gornjih nekoliko kilometara Zemljine kore, što ih čini posebno uočljivima lokalnom stanovništvu čak i pri niskom intenzitetu.