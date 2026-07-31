Vrhunac sezone se pomaknuo? U hrvatskom gradu vraća se optimizam: 'Dobro stojimo'

Nakon slabijeg lipnja, turistički je srpanj mnogima na Kvarneru donio olakšanje. U Crikvenici su plaže i šetnice ponovno pune, a broj gostiju vratio se na prošlogodišnju razinu. Turisti kažu da su zadovoljni ponudom i cijenama, dok turistički djelatnici očekuju dobar nastavak sezone.

Prema podacima Turističke zajednice Crikvenice, u lipnju je bilo manje gostiju, no srpanj je popravio rezultate. Najviše turista trenutačno boravi u hotelima.

"Zaista je prelijepo. Ima puno toga što možemo raditi, za djecu, za nas. I navečer je također prelijepo. Mi smo u hotelu, imamo i doručak i večeru. Općenito bih rekla da nije skupo", rekla je Malgorzata iz Poljske.

Srpanj završili u blagom plusu

Jedan hotel s pet zvjezdica i 136 soba trenutačno ih nudi po cijenama od 290 do 420 eura. Direktor hotela Goran Babin kaže da su zadovoljni dosadašnjim rezultatima.

"Sedmi mjesec smo završili u blagom plusu u odnosu na prošlu godinu, tako da smo vrlo zadovoljni. Sadašnje stanje rezervacija za sljedećih sedam dana, na današnji dan smo bolji nego prošle godine. Tako da se nadam da će ovaj trend ostati i za kolovoz isto kao i za srpanj", rekao je Babin.

Najveći pad u lipnju zabilježen je u obiteljskom smještaju. Ipak, iznajmljivači objašnjavaju da se vrhunac sezone posljednjih godina sve više pomiče prema kolovozu.

"U zadnje vrijeme se primijeti tendencija da se sezona pomiče prema osmom mjesecu, tako da je špica onih pet tjedana. Zadnji tjedan u sedmom i četiri u osmom. Sada je već sve popunjeno i mislim da su većina ljudi zadovoljni", rekao je Vedran Tomić, predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače.

Kvalitetna ponuda ipak privlači goste

Dok se u brojnim mjestima na obali žale da turisti slabije troše, iz Crikvenice poručuju da nije sve samo do gostiju, nego i do ponude.

"Velik dio naših gostiju troši u trgovinama, to je jednim dijelom i rezultat strukture naših smještajnih kapaciteta, koji je veliki dio u privatnom smještaju. Međutim, ono što se može svakako zaključiti iz ove sezone je da kvalitetni ugostiteljski objekti itekako imaju svoju publiku", rekla je direktorica Turističke zajednice Crikvenice Marijana Biondić.

To potvrđuju i turisti. Petra iz Austrije rekla je da su za dvije osobe ćevapčiće, pizzu i piće platile 38 eura.

"Bilo je jako dobro. Za dvoje, za dvije osobe platili smo 38 eura s pićem. Bilo je super", rekla je.

Dobre rezultate bilježe i ugostitelji. U jednom crikveničkom restoranu kažu da im je ova sezona čak nešto bolja od prošlogodišnje.

"Mi dosta dobro stojimo s brojkama, čak više, s obzirom na prošlu godinu, ove je čak malo i bolje, tako da stvarno se ne možemo žaliti i vjerojatno je kvaliteta došla do izražaja", rekao je šef kuhinje Damjan Draganić.

Nakon slabijeg početka sezone, Crikvenica je u srpnju uhvatila turistički zamah, a dobri rezultati očekuju se i u kolovozu.