Poljska potvrdila: Projektil koji se srušio na njezinu tlu je ruska krstareća raketa

Poljska je potvrdila da je projektil koji je pao blizu njezine granice s Ukrajinom ruska krstareća raketa.

"Razgovarao sam s voditeljem operacija, generalom Ireneuszom Nowakom i s punom sigurnošću možemo potvrditi da se radi o ruskoj raketi Kh-101", rekao je u četvrtak navečer zamjenik ministra obrane Cezary Tomczyk za radio postaju Rmf.fm.

Dodao je da je raketa potencijalno vrlo opasna i da bi mogla nositi i nuklearne bojeve glave. Tomczyk je pojasnio da je eksplodirala pri udaru.

Rutte razgovarao s Tuskom

U četvrtak su nakon udara i eksplozije vlasti pronašle krater i razbacane ostatke na polju blizu granice s Ukrajinom.

Riječ je o najnovijem u nizu upada u zračni prostor zemalja na istočnom boku NATO-a, među kojima su Rumunjska i baltičke države, koji su potaknuli bojazan od prelijevanja rata u Ukrajini preko granica Saveza.

Poljska je aktivirala borbene zrakoplove radi osiguranja svog zračnog prostora nakon što su ruski napadi usmrtili najmanje osam osoba u susjednoj Ukrajini u napadima koji su se protegnuli sve do zapadnog grada Lavova.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte kazao je da je o situaciji razgovarao s poljskim premijerom Donaldom Tuskom. "Ovaj incident još je jedan nesmotren čin Rusije i opasna posljedica njezina rata protiv Ukrajine", napisao je Rutte na X-u.

Projektil je ostavio krater širok oko 10 metara, dodalo je ministarstvo unutarnjih poslova, a po lokalnim vlastima, pao je na poljoprivredno zemljište oko dva km udaljeno od stambenih zgrada.