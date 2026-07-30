Neidentificirani objekt pao u europskoj zemlji: 'Nikada u životu nismo čuli nešto slično!'

Neidentificirani objekt pao je u četvrtak rano ujutro kod sela Tarnawa-Kolonija na istoku Poljske. Selo se nalazi u Lublinskom vojvodstvu, oko 95 kilometara od ukrajinske granice. Mještani su tijekom noći čuli snažnu eksploziju. Na teren su odmah upućeni vatrogasci, policija i vojni helikopter, piše Lubin112.

Ukrajinski izvori neslužbeno navode da bi mogla biti riječ o ruskoj krstarećoj raketi H-101. Poljske oružane snage nisu objavile o kakvom je objektu riječ ni odakle je stigao. Na mjestu pada provodi se istraga.

Prema dostupnim informacijama, objekt s turbomlaznim pogonom stigao je iz smjera Ukrajine, letio je na manjoj visini i zatim se srušio na istoku Poljske. Kako navode poljski mediji, objekt je uočen radarom. Poljska je podignula svoje borbene zrakoplove, a uz granicu su se oglasile sirene za uzbunu.

🚨🇵🇱 🇷🇺 BREAKING: A large CRATER has reportedly been found in eastern Poland where a Russian cruise missile came down on NATO soil.



-The crater sits near Targowisko in eastern Poland, roughly 100 kilometers from the Ukrainian border, after a Russian Kh-101 reportedly crossed… pic.twitter.com/abqISBrZuT — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 30, 2026

'Čuo se snažan prasak'

Stanovnici su ispričali da ih je usred noći probudio snažan prasak. "Nikada u životu nismo čuli nešto slično. Zamalo su nam popucala stakla na prozorima", rekao je jedan od mještana. Dodao je kako je udar bio toliko snažan da je mislio kako je riječ o potresu.

"Čuo se strašan prasak. U stanu su se zatresli prozori, svi smo odmah istrčali van", ispričao je drugi.

Na mjesto događaja prvi su stigli vatrogasci. Oni su osigurali teren do dolaska policije i vojske. Zbog nepristupačnog terena područje su pretraživali i quadovima. Nakon pronalaska kratera policija je blokirala prilazne ceste do dolaska vojske.

Russian overnight missile strikes across Ukraine have reportedly resulted in multiple casualties and damage in several regions, with attacks reaching as far west as Lviv.



🇵🇱In response, neighbouring Poland scrambled fighter jets and activated air defence systems as a precaution… pic.twitter.com/uJAHK1AZPY — 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) July 30, 2026

Incident se dogodio tijekom velikog ruskog napada dronovima i projektilima na gradove diljem Ukrajine. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je izvelo "masovan udar preciznim oružjem dugog dometa s kopna, iz zraka i s mora", kao i napad dronovima. Moskva tvrdi da su mete bili ukrajinski vojni objekti.

Poljske oružane snage potvrdile su da su tijekom noći, zbog intenzivnih ruskih napada na Ukrajinu, podigle borbene zrakoplove i zrakoplov za rano upozoravanje te u stanje pripravnosti stavile sustave protuzračne obrane i radarskog nadzora radi zaštite poljskog zračnog prostora.