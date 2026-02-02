FREEMAIL
ISTRAGA U TIJEKU /

Nepoznati dron pao 70 metara od skladišta oružja u ključnoj NATO bazi

Nepoznati dron pao 70 metara od skladišta oružja u ključnoj NATO bazi
Foto: Profimedia/Ilustracija

Vojna postrojba u Przasnyszu odgovorna je za nadzor radijskih komunikacija na poljskim sjevernim i istočnim granicama

2.2.2026.
21:37
Hina
Profimedia/Ilustracija
Poljska vojna policija istražuje pad neidentificirane bespilotne letjelice pored zgrade radio-elektronskog izviđanja, prenosi u ponedjeljak poljski radio. 

Objekt je u četvrtak pao sedamdesetak metara od skladišta naoružanja u bazi smještenoj sjeverno od Varšave, prenosi Radio ZET nakon što je pad potvrdila i vojska. 

Vojna postrojba u Przasnyszu, udaljenom 80 kilometara od prijestolnice, odgovorna je za nadzor radijskih komunikacija na poljskim sjevernim i istočnim granicama.

Najranjivija točka NATO-a

To uključuje i koridor Suwałki – strateški važno granično područje između Poljske i Litve, članice NATO-a, te Bjelorusije i ruske eksklave Kalinjingrad. Taj se koridor, dug otprilike 65 kilometara, smatra najranjivijom strateškom točkom NATO-a, piše dpa. 

Poljska vojska trenutačno testira sustave za obranu od bespilotnih letjelica, dok analiza upozoravaju da unatoč izgradnji najveće konvencionalne vojske u EU-u ona zaostaje u ključnim tehnologijama dronova i protudronske obrane.

Vojska je u ponedjeljak, kao i ranije, izvijestila da je leteći objekt nalik balonu ušao u poljski zračni prostor iz smjera Bjelorusije.

Poljska granična straža tvrdi da se takvi baloni koriste za krijumčarenje cigareta i druge robe, no ne može se isključiti mogućnost da im je svrha i testiranje reakcija poljskog sustava protuzračne obrane.  

