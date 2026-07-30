Mladić izgubio kontrolu nad romobilom i zadobio teške tjelesne ozljede

​U noći sa srijede na četvrtak, u Rogoznici se dogodila prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđen 19-godišnjak koji je upravljao električnim romobilom bez zaštitne kacige.

"Prometna nesreća dogodila se tako što se 19-godišnjak, upravljajući električnim romobilom pritom ne koristeći zaštitnu kacigu, kretao površinom koja nije namijenjena za kretanje osobnim prijevoznim sredstvom. Dolaskom do raskrižja s Ulicom Put podlavičkih žrtava nije prilagodio brzinu kretanja osobnog prijevoznog sredstva osobinama i stanju kolnika (T-raskrižje, cesta čini blagi zavoj ulijevo), uslijed čega je izgubio kontrolu nad upravljačem te udario u betonski rubnjak uzdignutog nogostupa i pao na tlo", izvijestila je PU šibensko-kninska.

Mladiću su u Općoj bolnici u Šibeniku ustanovljene teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Protiv njega će biti podnesen i obavezni prekršajni nalog zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.