Dvije od pet majki smatraju da dan prekratko traje, a jedan zadatak je najzahtjevniji

Novo istraživanje otkriva kako se dvije od pet majki male djece osjećaju kao da obavljaju posao za koji dan jednostavno nije dovoljno dug. Osjećaj preopterećenosti i stalne žurbe postao je svakodnevica za mnoge roditelje, a podaci pokazuju gdje točno vrijeme nestaje u prvim godinama roditeljstva.

Anketa provedena na dvije tisuće majki koje trenutno doje ili su to činile u posljednjih pet godina detaljno je ispitala kako izgleda njihov dan. Rezultati su pokazali da 39 posto njih osjeća kako nikada nemaju dovoljno vremena za sve roditeljske obveze. Taj je osjećaj posebno izražen kod majki koje trenutno doje - njih 43 posto dijeli to mišljenje, u usporedbi s 37 posto majki koje su prestale s dojenjem.

Skriveni sati roditeljstva

Iako prosječan dan uključuje oko četiri sata posvećena igri ili maženju s djetetom, dodatna dva sata odlaze na mijenjanje pelena, a još dva na večernje rutine i umirivanje djeteta. Ipak, jedna aktivnost nadmašuje sve ostale po utrošenom vremenu: hranjenje. Od dojenja do uvođenja krute hrane, majka u prosjeku provede više od 91 cijeli dan hraneći svoju bebu tijekom prve godine života.

Istraživanje koje je naručila tvrtka Momcozy otkrilo je da majke u prvoj godini djetetova života provedu prosječno tri sata dnevno dojeći, dok 28 posto njih na to troši i više od pet sati. Najviše vremena odnosi samo dojenje (33 posto), ali gotovo četvrtina vremena (22 posto) odlazi na izdajanje. Tome treba dodati i vrijeme za čišćenje opreme (16 posto), pohranjivanje mlijeka (15 posto) i planiranje obroka (14 posto), što se sve zajedno nakuplja na gotovo 23 sata tjedno, odnosno gotovo stotinu sati mjesečno.

Dojenje: Između bliskosti i iscrpljenosti

Dojenje je istaknuto kao jedan od najzahtjevnijih aspekata novog majčinstva za 40 posto ispitanica, a ispred njega je samo kronični nedostatak sna (47 posto). Ova golema investicija vremena i energije često dovodi do stanja poznatog kao "roditeljsko sagorijevanje", odnosno emocionalne i fizičke iscrpljenosti uzrokovane stresom roditeljstva.

"Ovi nalazi odražavaju ono što svakodnevno čujemo od obitelji", izjavila je Melissa Kotlen, međunarodno certificirana savjetnica za laktaciju. "Iako se dojenje često opisuje kao prirodno, to ne znači da dolazi prirodno. Zahtijeva nevjerojatno ulaganje vremena, energije i emocionalne otpornosti, posebno tijekom prve godine. Kada se pojave izazovi, mnoge majke osjećaju kao da ne uspijevaju, a zapravo proživljavaju nešto što je nevjerojatno uobičajeno."

Iako je zahtjevno, majke su imale jasnu viziju: prosječna ispitanica planirala je dojiti deset mjeseci. Međutim, taj cilj nije ostvarilo 28 posto majki koje su završile s dojenjem. One koje nisu uspjele u svom naumu, dojile su u prosjeku samo oko pet mjeseci. Najčešći neočekivani problemi bili su nedovoljna količina mlijeka (51 posto), briga za vlastito mentalno i emocionalno zdravlje (35 posto) te iscrpljenost (33 posto).

Potreba za podrškom je ključna

Zbog neispunjenih ciljeva više od polovice majki (53 posto) osjećalo je razočaranje. Taj je osjećaj bio posebno izražen kod majki s prvim djetetom (61 posto). Na kraju, čak tri četvrtine ispitanih žena (73 posto) izjavilo je da se osjećaju iscrpljeno zbog svog puta dojenja, pri čemu su morale prevladati prepreke poput bolnih bradavica, fizičkog umora i problema s djetetovim hvatom.

Majke su istaknule da bi im značilo da su imale veću podršku partnera u obavljanju kućanskih poslova (49 posto) te u pružanju emocionalne i mentalne podrške (46 posto). Problem ravnoteže između privatnog i poslovnog života prepoznat je i na široj društvenoj razini, pa tako Direktiva (EU) 2019/1158 ima za cilj potaknuti ravnomjerniju podjelu obveza skrbi između žena i muškaraca uvođenjem očinskog dopusta i neprenosivog roditeljskog dopusta.

"Dojenje stavlja veći dio fizičkog tereta na majke, ali one ne bi trebale same upravljati svakim dijelom tog iskustva", zaključila je Kotlen. "Iako proizvodi mogu olakšati neke svakodnevne izazove, najučinkovitiji su kada su upareni s pravim sustavom podrške. Bilo da se radi o partneru koji dijeli odgovornosti, vodstvu savjetnice za laktaciju ili jednostavno nekome tko će vas uvjeriti da je ono što proživljavate normalno, svaka majka zaslužuje osjećati se podržano."

Ukratko, osjećaj da je dan prekratak za sve roditeljske obveze globalni je fenomen. Dok se trendovi u roditeljstvu mijenjaju, potreba za podrškom roditeljima i promicanjem ravnoteže između privatnog i poslovnog života ostaje ključni društveni prioritet, a osjećaj iscrpljenosti nije znak neuspjeha, već zajedničko iskustvo mnogih.