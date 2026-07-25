Rodila je troje djece nakon 40. Sada joj je 53 i očekuje četvrto: 'Ovo nije hirovita odluka'

Grace Collins iz Teksasa, majka troje djece, u 51. godini rodila je svoje treće dijete i tada još nije bila sigurna je li njezina obitelj potpuna. Sada, s 53 godine, ponovno je trudna i čeka svoje četvrto dijete, a svoje putovanje dijeli na društvenim mrežama kako bi inspirirala druge žene i podržala obitelji koje se ne uklapaju u tradicionalne vremenske okvire.

Odluka nije donesena olako

Collins, koja je trenutno u 17. tjednu trudnoće, ispričala je za magazin People kako su ona i suprug Chris dugo razgovarali o još jednom djetetu. Naglasila je da se nije radilo o nepromišljenom potezu.

"Moj suprug i ja nismo olako ušli u ovo. Godinama smo se molili za to", izjavila je Collins, dodavši: "Ovo nije bila hirovita odluka."

#oldermom #momsover40 #momsover50 #caregiver ♬ original sound - Southtexasmom @southtexasmom One of the questions I get most is: “Don’t you feel bad that your children will have to take care of you and that you’ll ruin their young adult lives?” Honestly, I find that question heartbreaking. I’ve actually lived through caring for an aging parent while raising small children and a newborn. It was one of the hardest seasons of my life. But here’s what it also was: an incredible privilege. My mom had poured so much into me over the course of my life. It was my honor to help care for her and help her remain in her own home until the day she died. That was a gift I was able to give back to someone who had given me so much. It wasn’t easy—but I wouldn’t trade that time for anything. That experience also taught me something important: every adult should have a plan. Whether you’re 30 or 70, you should prepare for the possibility of aging, disability, a serious illness, or even an unexpected accident. Those conversations and plans aren’t just for older parents—they’re for everyone. The idea that I went through years of IVF, heartbreak, loss, and enormous sacrifice to have a baby so they’d one day take care of me couldn’t be further from the truth. I didn’t have children to become my future caregivers. I had children because I longed to love them, raise them, and watch them build beautiful lives of their own. If one day they choose to help me out of love, just as I chose to help my mom, I would receive that with gratitude—not expectation. Love isn’t a burden. Obligation is. And every parent, regardless of the age they became a parent, should do everything they can to ensure their children never feel obligated to carry a burden that could have been planned for. #ivf

Svjesna je svih pitanja i potencijalnih kritika koje dolaze s trudnoćom u njezinoj dobi. "Znam kakve su posljedice rađanja djeteta u 53. godini. Ljudi me pitaju: 'Znate li koliko ćete godina imati na maturalnoj večeri svog sina?' Ja im odgovaram: 'Da, znam'", odlučno kaže. Prije nego što su se odlučili za proširenje obitelji, podvrgnula se nizu opsežnih medicinskih pretraga, uključujući kolonoskopiju, pregled na rak kože i kompletnu kardiološku obradu, kako bi bila sigurna da je njezino zdravlje na zavidnoj razini.

Obitelj na drugačijoj vremenskoj crti

Grace je svog supruga Chrisa, koji je 15 godina mlađi od nje, upoznala kada je imala 40 godina. Vjenčali su se dvije godine kasnije, a njihovo prvo dijete, kćer Maggie, dobili su kada je Grace imala 44 godine. Nakon nje stigla je kći Goldie, koju je rodila s 46, te sin A.J., koji je na svijet došao kada je imala 51 godinu. Sva njezina djeca začeta su uz pomoć medicinski potpomognute oplodnje.

"Ne očekujemo da će se naša djeca brinuti o nama. Te smo dogovore napravili unaprijed. Mogu apsolutno stajati iza te izjave jer sam u boljem zdravstvenom stanju s 53 nego što sam bila s 33 godine", pojasnila je.

Svojim otvorenim pristupom na društvenim mrežama, gdje dijeli detalje trudnoće, želi osnažiti druge žene koje razmišljaju o majčinstvu u kasnijoj dobi. "Ponavljala sam da smo koristili svaki aspekt potpomognute reproduktivne tehnologije koji nam je bio dostupan. Moj je cijeli cilj podržati žene koje žele izgraditi svoje obitelji, ali su jednostavno na drugačijoj vremenskoj crti", istaknula je.

#pregnantover40 #momsover50 #geriatricpregnancy #ivfsuccess ♬ original sound - Southtexasmom @southtexasmom People comment all the time about how old I will be at my children’s different milestones as if I didn’t know how to do math. I have done the math and so I didn’t go into this blindly. There was a lot of thought and care put into each decision we made to grow our family. We consulted with doctors and made sure I was healthy in every way. And my children give me even more reason to stay fit and healthy. I see so many women my age commenting how exhausted they are or how they can’t get off the floor. Honey, I get off the floor holding a 37 lb 2 year old. #ivf

Collins kaže kako joj je upravo činjenica da ima malu djecu pomogla da održi "najbolju verziju sebe". "Dugo sam bila u kaosu. Proradila sam sve one duboko ukorijenjene probleme koje mnogi od nas imaju odrastajući. Moj odnos sa samom sobom i s Bogom sada je jači nego ikad prije", objasnila je.

Za kraj, osvrnula se i na brige o tome hoće li doživjeti unuke. Supruga opisuje kao "staru dušu" i kaže da se ne opterećuju time hoće li biti prisutni kada njihova djeca postanu roditelji. "Nikome nije obećano sutra. Hoću li biti tu za svoje unuke? Možda hoću", rekla je Collins. "Vjerujem da Bog već sve zna i da se za sve pobrinuo."

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