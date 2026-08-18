Shrvana Severina oprostila se od Vedrane Rudan: 'Pa ona ne može otići'

Vijest o smrti Vedrane Rudan rastužila je brojne njezine prijatelje, kolege i štovatelje, koji se tijekom dana opraštaju od poznate književnice i kolumnistice. Rudan je preminula u 77. godini života nakon teške bolesti, a vijest o njezinu odlasku objavljena je na službenoj stranici porukom: „Vedrana je otišla na područje bez signala“.

Od Vedrane se sada objavom oprostila i Severina (54), koja nije skrivala koliko joj je književnica značila. Uz fotografije njezine knjige „Umrijeti bez stresa“, pjevačica se prisjetila njihova odnosa, razgovora, Vedranina britkog humora, ali i trenutaka iz razdoblja njezine bolesti.

„Otišla je - kako nestvarno. Pa ona ne može otići“, započela je Severina, prisjećajući se žene koja se, kako je napisala, uvijek iznova dizala bez obzira na sve što joj je život stavljao na put. Nazvala ju je svojom „heroinom bez dlake na dugačkoj jezičini“ i vješticom koja je svojim perom stvarala čarolije.

Prisjetila se njihove priče iz bolnice

Severina je potom otkrila i dosad manje poznatu priču iz vremena kada je Vedrana već bila bolesna. Ispričala je kako ju je Rudan jednom nazvala iz bolnice, no nije se žalila na vlastito zdravstveno stanje. Umjesto toga, bila je zabrinuta jer su pacijentice spavale na plastičnim jastucima zbog kojih su se znojile.

Vedrana ju je pitala mogu li nabaviti bolje jastuke za žene u bolnici, a Severina ih je, zajedno s jastučnicama, ubrzo kupila i dostavila. Pjevačica se prisjetila i kako ju je pitala treba li njoj nešto, na što joj je Vedrana u svom prepoznatljivom stilu poručila: „Ništa, Seve, je** im i dalje mater svima.“

Otkrila je i da je u jednom trenutku Vedrani bio odbijen trošak određenog liječenja te da joj je predložila organiziranje prikupljanja novca. Rudan to, međutim, nije željela prihvatiti. Severina je istaknula kako je čak i tijekom vlastite bolesti više brinula o ženama s kojima je boravila u bolnici i medicinskim sestrama koje su, kako je primijetila, padale s nogu od posla.

„Patila je u sebi, a nama je nastavljala davati sebe“, napisala je Severina te dodala kako ju je Vedrana znala nazvati nakon njezinih teških životnih situacija i najaviti joj da će ponovno pisati o njoj.

'Bol je prestala za tebe. Počinje za nas'

Posebno emotivan dio objave Severina je posvetila njihovu posljednjem razdoblju. „Djevojko naša u zagrljaju metastaza, bol je prestala za tebe. Počinje za nas“, napisala je priznajući kako ni sama ne zna kako se oprostiti od Vedrane jer oproštaj ne želi.

Prisjetila se i jednog od njihovih posljednjih razgovora, kada joj je Vedrana rekla da je objavila knjigu, ali da je zbog bolesti ne može promovirati. Severina joj je tada obećala da će to učiniti umjesto nje pa je knjigu ponijela sa sobom na putovanje. Kada ju je otvorila, dočekao ju je naslov jednog od tekstova - „Severina, Tito, jahta i ja“.

Čak je i svoju emotivnu poruku Severina završila anegdotom koja je pokazala Vedranin prepoznatljivi smisao za humor. Prisjetila se kako joj je jednom na kraju razgovora rekla da je voli, a Rudan joj je odgovorila: „Samo me nemoj ti voljeti, vidi kako su završili oni jadnici koje si ti voljela...“

„Pa 'ko je ne bi obožava'“, zaključila je Severina.