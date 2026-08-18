Bivši hrvatski reprezentativac: 'Dinamo je suzbio redove i naći će pravi put'

PLAVI SE BORE ZA LP /

Dinamo večeras u Maksimiru kreće u finalnu borbu za Ligu prvaka. Na putu do elitnog natjecanja stoji još samo norveški Viking. Što bi moglo biti ključno za Dinamov prolaz u podcastu "Maksanov korner" analizirao je Jurica Vranješ, bivši hrvatski reprezentativac, danas nogometni agent.

"Bit će sigurno ključno da se ne ponovi što se bilo ponovilo sad zadnji put kad je Boban digao glas i mislim da je to bila jedna jako dobra opomena u pravom trenutku. Mislim da je Dinamo suzbio redove i da će naći pravi put. Strpljenje će biti najbitnije, koncentracija 90 minuta, tako da mislim da Dinamo zna u ove dvije utakmice što im nosi Liga prvaka i mislim da su toga igrači svjesni, ali opet, s druge strane, igrači Vikinga su isto svjesni toga. Smatram da smo nogometnija nacija od njih, što smo pokazali i kroz reprezentaciju zadnjih par godina i kroz naše klubove. Smatram da imamo jaču ligu", poručio je Vranješ.