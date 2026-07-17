Otac progovorio o problemu o kojem muškarci šute: 'Osjećao sam se krivim'

Kada je Tom Phillips (27) iz britanskog Okehamptona prvi put postao otac, očekivao je trenutak pun sreće i emocija. Umjesto toga doživio je šok, nakon rođenja sina Judea gotovo ništa nije osjećao. Mladi otac počeo se bojati da s njim nešto nije u redu i dugo je skrivao da se bori s postporođajnom depresijom.

Tom nije planirao imati djecu dok nije upoznao Francescu. Zaljubili su se, nakon godinu i pol vjenčali, a u kolovozu 2023. njegova supruga rodila je malog Judea. Dok su drugi očekivali nasmijanog oca, on se morao prisiljavati na osmijeh.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

''Mislio sam da se veza između oca i djeteta najbolje gradi kroz igru, ali s novorođenčetom to stvarno ne ide'', opisuje Tom svoje iskustvo. Francesca je dojila, spavala s bebom i provodila s njom većinu vremena, dok je on imao osjećaj da stoji po strani. ''Osjećao sam se krivim i kao loš otac,“ priznaje.

Dugo je mislio da se postporođajna depresija događa samo ženama. No danas zna da slične probleme ima i puno muškaraca koji se boje priznati da umjesto sreće osjećaju prazninu. Situaciju je pogoršao i pritisak da bude glavni hranitelj obitelji. Već nakon dva tjedna očinskog dopusta vratio se na posao i potisnuo svoje osjećaje. Počeo je trčati i ići u teretanu, ali je ubrzo shvatio da samo bježi od problema.

Pomoć je stigla kada je Francesca uočila njegovo udaljavanje. Tom se povjerio kolegi i iznenadilo ga je koliko je olakšanje osjetio. Prekretnica je nastupila kada mu se Jude nakon otprilike šest mjeseci prvi put nasmiješio. ''Tada sam osjetio povezanost za kojom sam čeznuo'', kaže.

Zahvaljujući vlastitom iskustvu s postporođajnom depresijom, Tom je počeo razvijati aplikaciju Dad & Baby koja pomaže očevima bolje razumjeti njihovu ulogu. Tvrdi da muškarci nisu ''pokvareni“, već jednostavno stvaraju odnos s djetetom na drugačiji način nego majke.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Na kraju su on i Jude izgradili snažnu vezu, a sada obitelj očekuje još jednog dječaka. ''Ovaj put znam što očekivati i ne osjećam isti pritisak. Stvarno sam uzbuđen'', kaže Tom. Nada se da će njegova priča pomoći drugim očevima da shvate da i oni mogu trebati podršku.

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