Miran Kurspahić progovorio o ulozi u 'IQ 160' i priznao zašto nije testirao svoju inteligenciju

Svestrani glumac i redatelj Miran Kurspahić (46) jedno je od poznatih lica koje ćemo gledati u četvrtoj epizodi domaćeg VOYO Originala „IQ 160“, u kojoj je utjelovio sporednu, ali intrigantnu ulogu jednog od osumnjičenika za ubojstvo. U razgovoru za Net.hr otkrio nam je kako se snašao u novom projektu, kakva je bila atmosfera na setu s Dajanom Čuljak (35) te zašto nikada nije provjerio vlastiti kvocijent inteligencije.

Iako smo ga dosad gledali u najrazličitijim ulogama, Kurspahić ističe kako mu je ovoga puta bilo posebno zanimljivo glumiti čovjeka koji se našao pod policijskom sumnjom.

Foto: Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

„Bilo je zabavno igrati osumnjičenika, s obzirom na to da sam obično na drugoj strani“, rekao je kroz smijeh.

Njegov lik je tattoo majstor koji vodi vlastiti studio, a zbog ranijeg sukoba sa žrtvom postaje jedan od osumnjičenika.

„Zamjerio se žrtvi, bušio gume i zbog toga se našao pod sumnjom“, pojasnio je Kurspahić.

Uigrana ekipa i poznanstvo iz kazališta

Serija „IQ 160“ okupila je impresivnu glumačku ekipu, a glavne uloge tumače Dajana Čuljak i Luka Peroš (49). Kurspahić je svoje scene snimao s Dajanom, s kojom se, kako kaže, odlično poznaje još iz kazališta.

„S Lukom nisam snimao, scene sam imao samo s Dajanom. Mi se jako dobro poznajemo iz kazališta i više smo puta surađivali, tako da je atmosfera na setu bila odlična“, kazao je.

Njihovo prijašnje poznanstvo i profesionalna uigranost dodatno su olakšali cijeli proces snimanja.

'Rezultati testa mogli bi biti poražavajući'

S obzirom na to da se radnja serije vrti oko iznimno visoke inteligencije, nismo mogli odoljeti, a da ga ne upitamo je li ikada iz znatiželje rješavao test inteligencije. Njegov iskren odgovor nasmijao nas je.

„Bojim se da nisam. Možda bi rezultati bili poražavajući, tko zna“, priznao je glumac.

„Trebao bih se jednom odvažiti i otići na pravo testiranje da vidimo. Ovako si svatko voli tepati da je jako pametan, ali pomalo je zastrašujuće suočiti se s realnošću“, dodao je u šali.

Ljeto bez odmora uz novi projekt

Dok mnogi njegovi kolege planiraju ljetni odmor i punjenje baterija uz more, Miran Kurspahić ovo ljeto provodi radno. Za njega, čini se, nema stajanja, a umjesto odmoru posvetio se novom kreativnom izazovu.

Na pitanje hoće li se ipak uspjeti odmoriti, odgovorio je poznatom uzrečicom: „Nema odmora dok traje obnova!“

Otkrio je i na čemu trenutačno radi.

„Radim na jednoj adaptaciji serije baš za vas, tako da - radimo“, zaključio je zagonetno.

Prve tri epizode Voyo originala 'IQ 160' možete već sad pogledati na platformi Voyo.