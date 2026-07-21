Luku Peroša uskoro gledamo u seriji 'IQ 160', a nama sada otkriva: 'Volim pobjeći na Palmižanu'

Svjetski poznati glumac Luka Peroš (49), kojeg je međunarodna publika upoznala kroz neke od najuspješnijih svjetskih produkcija, uskoro će preuzeti glavnu ulogu u prvoj Voyo originalnoj seriji ''IQ 160''. Dok se priprema za nove profesionalne izazove, za Net.hr otkrio je kako izgleda njegovo idealno ljeto, gdje puni baterije i što ga uspijeva potpuno isključiti iz užurbanog ritma.

''Volim se sakriti u svom selu na moru s djecom, prijateljima, njihovom djecom, bacanje u more, pa na kavicu, pa neko nakuhavanje. Vrlo jednostavno, eskapizam'', rekao nam je Luka.

Foto: Voyo

Osim Voloskog, rado odlazi i na Palmižanu, koja je, kako kaže, čisti raj na zemlji.

''Ima jedno mjesto kojem se uvijek vraćam. Volosko. Tamo se volim sakriti od rođenja, svako ljeto. Volim pobjeći na Palmižanu, na Paklene otoke, preko puta Hvara, jer je to čisti raj na zemlji. Tamo mi je trening, čišćenje i jednostavno se isključim te napunim i umjetničku i osobnu energiju'', dodaje popularni glumac.

Foto: RTL

Zanimalo nas je i kako će provesti ljeto. ''Nešto radno, pa odmorno, pa opet radno. U suštini'', kaže.

Iako zbog brojnih obveza više nema vremena za maratonsko gledanje serija i filmova, ne propušta utrke Formule 1, koje prati na platformi Voyo kad god mu to raspored dopušta.

''Za serije i filmove nemam toliko vremena, više ne bingeam. Volim pogledati Formulu 1 i baš mi je drago što su RTL i Voyo preuzeli Formulu. Ovaj vikend vozi se moja najdraža utrka i nadam se da ću je moći gledati preko platforme dok putujem iz Cuence za San Sebastián'', rekao nam je za kraj.

Prvi hrvatski Voyo original - serija 'IQ 160', u kojoj igra i Luka Peroš, stiže na platformu 24. srpnja.