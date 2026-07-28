'IQ 160' osvojio gledatelje već nakon prve dvije epizode: Posebne pohvale stižu za Dajanu Čuljak, a novu epizodu gledaj već u petak

Prve reakcije na društvenim mrežama izrazito su pozitivne, a gledatelji posebno hvale glavnu glumicu Dajanu Čuljak i spoj humora, kriminalističke priče i zanimljivih likova.

Već prve dvije epizode Voyo Original serije IQ 160 izazvale su niz pozitivnih reakcija među gledateljima. Na društvenim mrežama nižu se komentari u kojima publika ističe kako ih je serija odmah osvojila, a posebne pohvale dobiva Dajana Čuljak u glavnoj ulozi.

Foto: Maja Bota Strbe za RTL

'Super serija', 'Serija top, zabavila sam se' i 'Dajana Čuljak odlična' samo su neki od komentara koji se mogu pronaći ispod objava o seriji. Mnogi gledatelji ističu kako ih je priča privukla već od prve epizode te da s nestrpljenjem očekuju nastavak.

IQ 160 donosi spoj kriminalističke priče i komedije, a u središtu radnje nalazi se Marina Kapov, čistačica zagrebačke policijske postaje koju utjelovljuje Dajana Čuljak. Marina je samohrana majka troje djece, a iza njezina naizgled sasvim običnog života krije se izniman intelekt – IQ od 160 za koji nitko iz njezine okoline ne zna.

Foto: RTL

Nakon što gotovo usput riješi slučaj koji je zbunio iskusne istražitelje, njezin talent više ne može ostati neprimijećen. Zbog toga postaje konzultantica inspektoru Tomislavu Ramljaku, kojeg glumi Luka Peroš. Njihova suradnja u početku nije nimalo jednostavna jer disciplinirani inspektor teško prihvaća da bi upravo čistačica mogla biti ključ u rješavanju najsloženijih slučajeva.

Foto: RTL

Radnja je smještena u ljetni Zagreb, a serija je hrvatska adaptacija uspješnog francuskog hita HPI, koji od 2021. godine bilježi velik uspjeh diljem Europe. Kombinacija napetih istraga, humora i odnosa između dvoje potpuno različitih protagonista pokazala se dobitnom formulom i u domaćoj verziji.

Prve dvije epizode dostupne su na platformi Voyo, dok nova epizoda stiže u petak.