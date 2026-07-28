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UŽASNA TRAGEDIJA U NJEMAČKOJ /

Dječak (8) pronađen bez svijesti u plitkom bazenu, preminuo u bolnici

Dječak (8) pronađen bez svijesti u plitkom bazenu, preminuo u bolnici
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Foto: Shutterstock

Prisutni posjetitelji odmah su ga izvukli iz vode i započeli reanimaciju do dolaska hitne medicinske pomoći

28.7.2026.
13:00
Tajana Gvardiol
Shutterstock
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Osmogodišnji dječak preminuo je nekoliko dana nakon teške nesreće koja se dogodila na bazenu za neplivače u mjestu Nail, u Bavarskoj, prenosi Fenix. Prema informacijama policije, dječak je u petak poslijepodne pronađen bez svijesti u bazenu. Prisutni posjetitelji odmah su ga izvukli iz vode i započeli reanimaciju do dolaska hitne medicinske pomoći.

Nakon pružene prve pomoći dječak je prevezen u bolnicu, gdje su se liječnici danima borili za njegov život. Unatoč svim naporima medicinskog osoblja, u ponedjeljak navečer preminuo je od posljedica teških ozljeda.

Točan uzrok nesreće još nije poznat. Policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

UtapanjeBazenDječakNjemačkaBavarska
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