Dječak (8) pronađen bez svijesti u plitkom bazenu, preminuo u bolnici

Osmogodišnji dječak preminuo je nekoliko dana nakon teške nesreće koja se dogodila na bazenu za neplivače u mjestu Nail, u Bavarskoj, prenosi Fenix. Prema informacijama policije, dječak je u petak poslijepodne pronađen bez svijesti u bazenu. Prisutni posjetitelji odmah su ga izvukli iz vode i započeli reanimaciju do dolaska hitne medicinske pomoći.

Nakon pružene prve pomoći dječak je prevezen u bolnicu, gdje su se liječnici danima borili za njegov život. Unatoč svim naporima medicinskog osoblja, u ponedjeljak navečer preminuo je od posljedica teških ozljeda.

Točan uzrok nesreće još nije poznat. Policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila sve okolnosti ovog tragičnog događaja.