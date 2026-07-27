Mladić se utopio na zatvorenoj plaži: Očevici izvukli beživotno tijelo iz mora

Državljanin Srbije (30) utopio se na plaži Mogren II u Budvi, potvrđeno je iz policije za crnogorske Vijesti.me.

Tijelo muškarca iz mora su izvukli očevici, a na mjesto događaja izašla je i ekipa Hitne pomoći. Policija je dojavu zaprimila oko 12.05 sati.

Zbog velikih valova kupališta Mogren I i Mogren II bila su zatvorena, kao i pješačka staza koja vodi od hotela Avala.

Policija je po dolasku zatekla beživotno tijelo muškarca, a o svemu je obaviješten državni tužitelj u Višem državnom tužiteljstvu u Podgorici. Očevid je u tijeku.