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TRAGEDIJA U BUDVI /

Mladić se utopio na zatvorenoj plaži: Očevici izvukli beživotno tijelo iz mora

Mladić se utopio na zatvorenoj plaži: Očevici izvukli beživotno tijelo iz mora
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Foto:

O svemu je obaviješten državni tužitelj u Višem državnom tužiteljstvu u Podgorici

27.7.2026.
15:50
Jaga Komazec
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Državljanin Srbije (30) utopio se na plaži Mogren II u Budvi, potvrđeno je iz policije za crnogorske Vijesti.me.

Tijelo muškarca iz mora su izvukli očevici, a na mjesto događaja izašla je i ekipa Hitne pomoći. Policija je dojavu zaprimila oko 12.05 sati.

Zbog velikih valova kupališta Mogren I i Mogren II bila su zatvorena, kao i pješačka staza koja vodi od hotela Avala.

Policija je po dolasku zatekla beživotno tijelo muškarca, a o svemu je obaviješten državni tužitelj u Višem državnom tužiteljstvu u Podgorici. Očevid je u tijeku.

BudvaSrbinUtapanjeValoviCrna Gora
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